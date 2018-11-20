"Я сожалею, что живу не при Сталине": Мэр Черкасс пообщался с народом
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Мэр Черкасс представитель партии Батькивщина Анатолий Бондаренко проговорился о своей ностальгии по сталинским временам жестоких репрессий и заявил, что сам хотел бы использовать именно такие методы управления.
Соответствующую видеозапись публичного заявления мэра опубликовали в сообществе Типичные Черкассы в Facebook.
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Фраза сказанная Бондаренко, вероятнее всего, была адресована местным перевозчикам.
Пользователи в сети активно комментируют позицию градоправителя, в частности, вспоминают, что ранее Бондаренко заявил: “Выше меня в этом городе (Черкассах- ред.) - только Бог“.
Как сообщалось, в январе Николаевский губернатор зачитал стихи о сексе в СССР.