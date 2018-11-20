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"Я сожалею, что живу не при Сталине": Мэр Черкасс пообщался с народом

Комментариев: 11
Бондаренко заявил, что для управления городом ему не хватает таких "инструментов" как расстрел.
"Я сожалею, что живу не при Сталине": Мэр Черкасс пообщался с народом
© скриншот из видео
Фото 1/5
  • Высказывание мэра вызвало в сети волну комментариев, появляются и фотожабы
  • Высказывание мэра вызвало в сети волну комментариев, появляются и фотожабы
  • Высказывание мэра вызвало в сети волну комментариев, появляются и фотожабы
  • Высказывание мэра вызвало в сети волну комментариев, появляются и фотожабы
  • Высказывание мэра вызвало в сети волну комментариев, появляются и фотожабы
"Я сожалею, что живу не при Сталине": Мэр Черкасс пообщался с народом
Высказывание мэра вызвало в сети волну комментариев, появляются и фотожабы
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Мэр Черкасс представитель партии Батькивщина Анатолий Бондаренко проговорился о своей ностальгии по сталинским временам жестоких репрессий и заявил, что сам хотел бы использовать именно такие методы управления.

Соответствующую видеозапись публичного заявления мэра опубликовали в сообществе Типичные Черкассы в Facebook.

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Фраза сказанная Бондаренко, вероятнее всего, была адресована местным перевозчикам.

Пользователи в сети активно комментируют позицию градоправителя, в частности, вспоминают, что ранее Бондаренко заявил: “Выше меня в этом городе (Черкассах- ред.) - только Бог“.

Как сообщалось, в январе Николаевский губернатор зачитал стихи о сексе в СССР.

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Теги: Черкассы, мэр, Сталин
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Комментариев (11)
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Coюзник    20.11.2018, 14:03
Оценка:  +3
Coюзник
Менеджером такого уровня не должны руководить эмоции ... а для того что бы поставить на место перевозчиков у него достаточно рычагов влияния.
Coюзник    20.11.2018, 14:04
Оценка:  -1
Coюзник
Если человек хочет что то сделать он делает, а не занимается популизмом
Адекваты    20.11.2018, 14:02
Оценка:  0
Адекваты
Вот чего Юуля хочет,расстреливать народ)))
Колишній-східняк    20.11.2018, 13:50
Оценка:  +7
Колишній-східняк
Он думает, что при Сталине, он был бы среди тех, кто охраняет, а не тех, кто сидит.
slavyanstar    20.11.2018, 13:50
Оценка:  +3
slavyanstar
Тоже жалею. Все эти воры( так называемая элита) давно бы лес валили да уран добывали.
slavyanstar    20.11.2018, 13:51
Оценка:  -5
slavyanstar
Кстати судебные процессы, в отличии от нынешних, тогда были и публичными.
Колишній-східняк    20.11.2018, 13:59
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Да, тройки например...
fulminate    20.11.2018, 13:45
Оценка:  +10
fulminate
Странно такое слушать от чиновника. При Сталине мгновенно сравнили бы доход с расходом и не только его самого к стенке поставили, а еще и всех замов с родственниками за компанию...
ВосставшийИзБана    20.11.2018, 13:42
Оценка:  +11
ВосставшийИзБана
А он не подумал, что его первым же расстреляли бы?
slavyanstar    20.11.2018, 13:53
Оценка:  +3
slavyanstar
Далеко не первым. Первых в Киеве полно.
shurag    20.11.2018, 13:41
Оценка:  +4
shurag
а перевозчики не обнаглели разве?
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