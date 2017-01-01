Не вмешивайтесь: у Путина отреагировали на призывы против россиянина в Интерполе

Кремль считает "вмешательством" в выборы главы Интерпола призыв сенаторов США не голосовать за российского кандидата.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль расценивает как “вмешательство“ в выборы главы Интерпола призыв сенаторов США не голосовать за кандидатуру генерал-майор российской полиции Александра Прокопчука.

Читай также: У постпреда Украины при ОБСЕ брат кандидат на пост главы Интерпола

“Наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс, в выборы в международной организации. А как это еще расценивать? Вот наглядное проявление“, - сказал Песков, передает УНИАН.

Он добавил, что само письмо сенаторов не видел, но считает их действия давлением. Песков также призвал дождаться результатов выборов.

В то же время, Сейм Литвы принял резолюцию, согласно которой Литва будет вынуждена рассмотреть возможность выхода из Интерпола, если президентом организации станет представитель России Александр Прокопчук.

Читай также: Украина грозится выйти из Интерпола, если организацию возглавит Россия

“Если руководителем Интерпола будет избран Александр Прокопчук, то есть кандидат государства-члена, которое постоянно злоупотребляет системой Интерпола и пользуется ею как инструментом политического давления и преследования, а не как правовым инструментом, и выдвигает должностное лицо, которое само сделало вклад в манипуляцию системой, то будет нанесен огромный удар по репутации и правовому нейтралитету этой организации, после которого будет трудно восстановиться“, - говорится в резолюции Сейма, передает портал Delfi.

Глава МВД Литвы Эймутис Мисюнас заявил, что если нынешний вице-президент Интерпола возглавит его, организация станет “политизированным орудием режимной расправы“.

Ранее, сенаторы США от республиканцев призвали Дональда Трампа и генассамблею Интерпола проголосовать против назначения российского генерал-майора Александра Прокопчука.