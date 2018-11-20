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Против снайпершы "ДНР" Багиры не возбудили дело не в Сербии, ни в Украине

Комментариев: 4
Гражданка Сербии воюет на Донбассе на стороне наемников-боевиков, ранее она была монахиней и торговала наркотиками.
Даниэла Лазович приехала на Донбасс "спасать россиян"
Даниэла Лазович приехала на Донбасс "спасать россиян"
скриншот из видео

В Сербии не возбуждали уголовное дело против гражданки Даниель Лазович по факту ее участия под псевдонимом Багира в боевых действиях на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований сепаратистов.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Белградская прокуратура утверждает, что Лазович в Сербии 2015 приговорили к шести с половиной годам лишения свободы за производство и распространение опиатов. Однако, она не отбыла наказание, вероятно потому, что к тому времени уже уехала из страны. Сербская прокуратура утверждает, что данных о пребывании Лазович на Донбассе у нее нет.

Стоит отметить, что при этом именно Багира является так называемой “теле-звездой“ боевиков “ДНР“, она часто дает интервью. На YouTube и некоторых сербских сайтах размещены не единичные рассказы и видео о “снайперше Багире“, которая еще 2015 прибыла в Донецк, чтобы “спасать русский народ“. О Лазович упоминается также и на портале Федерального агентства новостей, который близок к российскому бизнесмену Евгению Пригожину. Там девушка утверждает, что в Сербии у нее родители и сестра, и что она не планирует возвращаться, поскольку ее дома могут судить за участие в войне за рубежом.

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“В делах которые ведут следователи СБУ нет документов о подозрении относительно гражданки Сербии Даниель Лазович“, - также уточнили в украинской Службе безопасности.

Как сообщалось 30 октября, стали известны подробности о женщине, широко известной как снайперша с позывным Багира. 

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Теги: Багира, ДНР, Донбасс, война, Сербия
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Комментариев (4)
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flacon9havi    20.11.2018, 14:35
Оценка:  +1
flacon9havi
Бідолага. Бог не дав цій потворі а ні краси, а ні розуму, а ні дітей. Тепер іздохне, як скажений собака.
Катилин    20.11.2018, 14:33
Оценка:  +3
Катилин
Редактор у вас есть? Ладно журналистов с вокзала, за еду понабирали, но кто-то же это должен контролировать. "СнайпершЫ" Вы серьёзно?
zaз1-    20.11.2018, 14:52
Оценка:  +1
zaз1-
+ " НИ в Сербии, ни в Украине" -- грамотеи хреновы))
Катилин    20.11.2018, 14:54
Оценка:  0
Катилин
Тоже косяк, но снайпершы в новостном портале - абзац.
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