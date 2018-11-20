Против снайпершы "ДНР" Багиры не возбудили дело не в Сербии, ни в Украине
В Сербии не возбуждали уголовное дело против гражданки Даниель Лазович по факту ее участия под псевдонимом Багира в боевых действиях на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований сепаратистов.
Об этом сообщает Радио Свобода.
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Белградская прокуратура утверждает, что Лазович в Сербии 2015 приговорили к шести с половиной годам лишения свободы за производство и распространение опиатов. Однако, она не отбыла наказание, вероятно потому, что к тому времени уже уехала из страны. Сербская прокуратура утверждает, что данных о пребывании Лазович на Донбассе у нее нет.
Стоит отметить, что при этом именно Багира является так называемой “теле-звездой“ боевиков “ДНР“, она часто дает интервью. На YouTube и некоторых сербских сайтах размещены не единичные рассказы и видео о “снайперше Багире“, которая еще 2015 прибыла в Донецк, чтобы “спасать русский народ“. О Лазович упоминается также и на портале Федерального агентства новостей, который близок к российскому бизнесмену Евгению Пригожину. Там девушка утверждает, что в Сербии у нее родители и сестра, и что она не планирует возвращаться, поскольку ее дома могут судить за участие в войне за рубежом.
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“В делах которые ведут следователи СБУ нет документов о подозрении относительно гражданки Сербии Даниель Лазович“, - также уточнили в украинской Службе безопасности.
Как сообщалось 30 октября, стали известны подробности о женщине, широко известной как снайперша с позывным Багира.