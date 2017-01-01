Соня Кошкина: кое-кто улетел в Сочи

Известный блогер и журналист Соня Кошкина прокоментировала на свой странице в ФБ информацию о том, что Бойко и Левочкина исключили из фракции Оппозиционный блок так: “Как говорят злые языки в среде “газовиков“ один человек по имени Виктор и с отчеством Владимирович сегодня вылетел в Сочи. Случайно, наверное, совпало. Ну, а новую фракцию ОБ возглавит Новинский. Формат их участия в кампании, как я уже писала ранее, будет решён на днях“

Напомним, что сегодня Фракция “Оппозиционный блок“ исключила из своего состава депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина, которые пошли на союз с партией “За жизнь“ Вадима Рабиновича и Виктора Медведчука. Новую фракцию “Оппоблока“ возглавит Вадим Новинский. Ранее, 12 ноября Оппозиционный блок провел политсовет, на котором инициатива сопредседателя парламентской фракции Юрия Бойко объединиться с партией нардепа Вадима Рабиновича “За життя“ не нашла поддержки. “Мы являемся последовательными сторонниками консолидации оппозиционных сил и выдвижения единого кандидата в Президенты - авторитетного представителя промышленных и предпринимательских кругов, местного самоуправления, способного побеждать на выборах, а не кандидата, являющегося подстилкой для нынешней власти“, - заявил тогда сопредседатель “Оппозиционного блока“ Борис Колесников.