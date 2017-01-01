УПЦ МП Черкасской области поддержит автокефалию

Порошенко встретился с митрополитом УПЦ МП Софронием.

Президент Петр Порошенко встретился с митрополитом Черкасским и Каневским Софронием (Дмитруком) из Украинской православной церкви Московского патриархата, который поддерживает автокефалию и намерен пойти на объединительный собор.

Об этом сообщила пресс-служба администрации президента.

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“Хочу обратиться к пресвятым отцам. Отдельно хотел бы обратиться к владыке Софронию. Мы с вами вчера расстались после полуночи, а вы уже сегодня тут. Хотел поблагодарить вас за очень содержательный, искренний, наставнический разговор искреннего и верующего человека, который очень любит Украину и смотрит в будущее украинской церкви, украинской поместной автокефальной православной церкви“, - заявил Порошенко во время представления нового главы Черкасской ОГА.

Кроме того в пресс-службе президента уточнили, что 13 ноября Порошенко встречался в Киеве с митрополитом Переяслав-Хмельницким и Вишневским Александром (Драбинко), митрополитом Винницким и Барским Симеоном (Шостацким) и архиепископом Новокаховским и Геническим Филаретом (Зверевым). Первые два поддерживают автокефалию, последний - нет.

Напомним, 27-29 ноября в Стамбуле будет пройдет заседание синода Вселенского патриархата, на котором должны выбрать дату объединительного собора украинских православных церквей.

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11 октября синод Вселенского патриархата снял анафему с предстоятелей УПЦ КП Филарета и УАПЦ Макария, а также принял решение прекратить действие указа 1686 года о разрешении на рукоположение киевского митрополита Московским патриархом, которое в России считают передачей канонической территории Украины.

Решения Синода открывают дорогу для предоставления Томоса об автокефалии после объединительного собора УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП.