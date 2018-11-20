Песков прокомментировал иск ЧВК Вагнера в Гаагский суд
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не стоит на повестке дня вопрос, о обращении российских ветеранских организаций в Международный уголовный суд в Гааге касательно деятельности частных военных компаний в России.
Об этом он сказал во вторник журналистам, передает российский Интерфакс.
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По его словам, этот вопрос больше относится к компетенции Минобороны.
“Согласитесь, де-юре у нас нет таких юридических лиц, как частная военная компания в соответствии с нашим законодательством“, - сказал Песков.
Пресс-секретарь Путина добавил, что этот вопрос находится “больше в компетенции правоохранительных органов или министерства обороны“.
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Отвечая на уточняющий вопрос, рассматривается ли эта ситуация в Кремле, Песков сказал: “Нет. Такой темы на повестке дня нет“.
Напомним, наемники российской частной военной компании Вагнера обратились в международный суд с требованием возбудить дело против организаторов ЧВК и их помощников.