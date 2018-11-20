Песков прокомментировал иск ЧВК Вагнера в Гаагский суд

Пресс-секретарь переадресовал этот вопрос Минобороны РФ.

Песков заявил, что в России юридически нет ЧВК EPA/UPG

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не стоит на повестке дня вопрос, о обращении российских ветеранских организаций в Международный уголовный суд в Гааге касательно деятельности частных военных компаний в России.

Об этом он сказал во вторник журналистам, передает российский Интерфакс.

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По его словам, этот вопрос больше относится к компетенции Минобороны.

“Согласитесь, де-юре у нас нет таких юридических лиц, как частная военная компания в соответствии с нашим законодательством“, - сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина добавил, что этот вопрос находится “больше в компетенции правоохранительных органов или министерства обороны“.

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Отвечая на уточняющий вопрос, рассматривается ли эта ситуация в Кремле, Песков сказал: “Нет. Такой темы на повестке дня нет“.

Напомним, наемники российской частной военной компании Вагнера обратились в международный суд с требованием возбудить дело против организаторов ЧВК и их помощников.