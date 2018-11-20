Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Песков прокомментировал иск ЧВК Вагнера в Гаагский суд

Комментариев: 1
Пресс-секретарь переадресовал этот вопрос Минобороны РФ.
Песков заявил, что в России юридически нет ЧВК
Песков заявил, что в России юридически нет ЧВК
EPA/UPG

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не стоит на повестке дня вопрос, о обращении российских ветеранских организаций в Международный уголовный суд в Гааге касательно деятельности частных военных компаний в России.

Об этом он сказал во вторник журналистам, передает российский Интерфакс.

Читай также: Воюем в Африке: глава российской ЧВК рассказал о требованиях к наемникам

По его словам, этот вопрос больше относится к компетенции Минобороны.

“Согласитесь, де-юре у нас нет таких юридических лиц, как частная военная компания в соответствии с нашим законодательством“, - сказал Песков.

Пресс-секретарь Путина добавил, что этот вопрос находится “больше в компетенции правоохранительных органов или министерства обороны“.

Читай также: В Сирии погибли шесть наемников ЧВК Вагнера - СМИ

Отвечая на уточняющий вопрос, рассматривается ли эта ситуация в Кремле, Песков сказал: “Нет. Такой темы на повестке дня нет“.

Напомним, наемники российской частной военной компании Вагнера обратились в международный суд с требованием возбудить дело против организаторов ЧВК и их помощников.

Поделись:
Теги: Песков, Путин, РФ, ЧВК, суд, Гаага
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
navigator2    20.11.2018, 16:29
Оценка:  +1
navigator2
вся рашка особиста війскова компанія пуй...ла
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь