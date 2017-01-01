Чиновники Минздрава незаконно ввозили лекарства: Открыто дело

Против Министерства здравоохранения открыто уголовное производство за ввоз лекарств диппочтой.

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В Киеве Национальная полиция расследует уголовное производство по факту ввоза в Украину дипломатическим грузом медицинского препарата Kineret (Анакинра), который на данный момент является не зарегистрированным в Украине.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление Голосеевского райсуда столицы.

В уголовном производстве фигурирует госпредприятие Укрвакцина, относящееся к юрисдикции Минздрава Украины.

Расследуется ввоз на территорию Украины в качестве дипломатического груза для дальнейшего служебного использования лекарственного средства Kineret (Анакинра) 100 mg Inj PFS, количеством 952 единицы на общую сумму более 942 тысячи гривен. Препарат произведен фармакологической компанией в Швеции.

Расследование было начато в конце сентября этого года.

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Стоит отметить, что по информации главы общественной организации Национальный интерес Украины Василия Апасова, дипломатической почтой в Украину ввозятся незарегистрированные медицинские препараты на миллионы гривен. По его данным, речь идет о таких препаратах, как Heptavalent Botulism Antitoxin, Kineret, а также лабораторных и диагностических реагентах.

“По словам Апасова, учитывая тот факт, что в Украине уже третий год существует дефицит сыворотки от ботулизма из-за отказа Минздрава Супрун ее закупать, можно предположить, что сыворотка Heptavalent Botulism Antitoxin назначается именно для Министерства здравоохранения. Не исключено, предполагает общественный деятель, что сыворотку могут продавать тем, кто в ней нуждается“, - отмечается в публикации.

Как сообщалось 17 сентября, в Украине от ботулизма сейчас умирает втрое больше людей, чем раньше, потому что Министерство здравоохранения не закупает необходимую сыворотку.