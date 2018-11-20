Рабинович объяснил, почему Оппозиционная платформа – За життя победит на выборах в Раду

"Оппозиционная платформа – За життя" – единственная политическая сила в Украине, предлагающая реальную альтернативу действующей власти. Потому она обязательно победит на выборах в Верховную Раду. Об этом в своей авторской колонке на "РБК-Украина" заявил народный депутат и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Мы обречены на победу в парламентских выборах, так как мы – единственная политсила, предлагающая реальную альтернативу действующей власти. И украинцы это знают! Люди понимают, что только мы сможем установить в Украине немедленный и окончательный мир. Они видят, что только мы предлагаем реальную программу выхода страны из глубокого экономического кризиса, в который ее загнала нынешняя власть. Они убедились, что только мы способны преодолеть церковный раскол, и уже работаем над этим вопросом", – написал парламентарий.

По его мнению, задача номер один для недавно созданной платформы – прекратить кровопролитную войну в восточных областях Украины. Он также добавил, что добиться этого способно немного людей, и все они состоят в "Оппозиционной платформе – За життя".

"У нас есть все инструменты, чтобы как можно быстрее прекратить смерти наших граждан на восточных рубежах. После достижения мира Украина должна стать нейтральной, независимой и внеблоковой страной. У нашей страны есть все шансы стать платформой для переговоров, торговли и финансовых операций между Востоком и Западом", – уверен народный депутат.

Вадим Рабинович также считает, что не менее важная задача новой власти – восстановление экономики и вывод страны из затяжного кризиса, в котором Украина находится последние 4 года.

"У наших оппонентов нет внятной программы, как добиться выхода из кризиса и создать в стране нормальную, работающую экономическую систему. У них только крики и лозунги! У нас же такая программа есть, и я презентовал ее еще в июле. Она достаточно простая, но крайне эффективная", – отметил политик.

Он также добавил, что возвращение украинских недр в государственную собственность позволит снизить существующие тарифы на коммунальные услуги, в частности – оплату за газ, в несколько раз.

"Необходимо снизить те драконовские тарифы, которыми нынешняя власть обложила Украину. И мы также знаем, как решить этот вопрос. Как только "Оппозиционная платформа – За життя" победит на парламентских выборах, мы вернем украинские недра в государственную собственность. Как только мы вырвем ресурсы, которые по Конституции принадлежат народу Украины, из лап олигархов, стоимость топлива для населения снизится минимум в три раза!" – подытожил Вадим Рабинович.