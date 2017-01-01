Гандзюк в больнице назвала фамилию организатора нападения - мэр Херсона

Фамилию человека, который может быть заказчиком нападения на Екатерину Гандзюк, знают в СБУ.

Сегодня по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк в СБУ допросили мэра Херсона Владимира Миколаенко.

Об этом сам Миколаенко сообщил сегодня на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нападений на Гандзюк и других активистов, передает УНИАН.

Он рассказал, что Гандзюк с 2005 года, и был с ней в дружеских отношениях.

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“В первый день после нападения в больнице Катя сказала мне: “Это русня“. Затем назвала конкретную фамилию. После ее смерти я назвал эту фамилию на допросе в СБУ“, - заявил Миколаенко.

Отвечая на уточняющие вопросы депутатов относительно “русни“ и того, стоит ли с учетом этого рекомендовать от имени ВСК силовым структурам уделить особое внимание контрразведке и противодействию российским угрозам в регионах рядом с временно оккупированным Крымом, Миколаенко пояснил, что нападению на Гандзюк предшествовала серия поджогов жилья проукраинских активистов.

“Благодаря оперативной работе полиции где-то через два месяца эти люди были задержаны. Выяснилось, что в перечне поджогов квартир была и Катина квартира, но они не смогли попасть в нее в связи с тем, что там металлический тамбур закрывал две квартиры“, - сказал мэр.

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Он добавил, что во время допросов на вопрос, зачем поджигали эти квартиры, “был абсолютно простой ответ - что где-то этими людьми недовольны в “ДНРах“, “ЛНРах“, в России“.

“Именно для этого были осуществлены эти вещи. Поэтому, наверное, в продолжение этих нападений, поджогов квартир Катя и решила, что“ русня “, - резюмировал Миколаенко.

Напомним, в Херсоне правоохранители задержали Игоря Павловского по подозрению в причастности к убийству антикоррупционной активистки и исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона Екатерины Гандзюк.