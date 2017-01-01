Украинские десантники отпраздновали свой профессиональный день

Военные справили первую годовщину новых десантно-штурмовых войск Украины.

20 ноября, в одной из частей Объединенных сил состоялись торжества по случаю Дня Десантно-штурмовых войск.

Об этом сообщает пресс-служба ООС в Facebook.

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На праздничное мероприятие, поздравить командование и личный состав, прибывший заместитель Командующего объединенных сил по морально-психологическому обеспечению и гуманитарным вопросам генерал-лейтенант Олег Грунтковский, представители ВЦА и общественных организаций.

В приветственном слове генерал-лейтенант Грунтковский поблагодарил воинам-десантникам за их мужество, героизм и доблесть в борьбе против российского агрессора и выразил надежду на скорейшую победу над врагом.

Минутой молчания присутствующие почтили память погибших воинов-десантников и возложили цветы к памятнику, установленному в их честь на территории части.

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Лучшие военнослужащие бригады были поощрены государственными наградами и отличиями. После торжественного митинга состоялся праздничный концерт, где свои таланты воинам дарили профессиональные и любительские коллективы Донетчины.

Гости также имели возможность ознакомиться с образцами военной техники и вооружения, что были выставлены на обозрение всех желающих.

Напомним, с осени 2017 года в составе украинской армии больше нет подразделения с названием ВДВ, а День десантника перенесли со 2 августа на 21 ноября.

Также, в одной из частей десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины создали новое подразделение - комендатуру десантного обеспечения.