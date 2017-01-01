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Рада поддержала переименование Кировоградщины

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Проект закона о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую направлен в Конституционный суд.
Кировоградскую область спустя два года решили переименовать
Кировоградскую область спустя два года решили переименовать
ukranews.com

Верховная Рада на заседании во вторник, 20 ноября, приняла решение направить в Конституционный суд законопроект, который предусматривает переименование Кировоградской области в Кропивницкую.

Такое решение поддержали поддержали 239 народных депутатов.

"В части второй статьи 133 Конституции Украины слово "Кировоградская" заменить словом "Кропивницкая". Настоящий закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - сказано в тексте документа.

Перед этим депутаты приняли постановление о переименовании Кировоградского района одноименной области в Кропивницкий район.

Также Рада намерена переименовать Днепропетровскую область.

Напомним, 14 июля 2016 года в рамках декоммунизации Рада переименовала город Кировоград в Кропивницкий.

 

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Теги: Конституционный суд, Рада, Кировоградская область, переименование, Кропивницкий
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Источник: korrespondent.net

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