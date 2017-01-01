Рада поддержала переименование Кировоградщины
Верховная Рада на заседании во вторник, 20 ноября, приняла решение направить в Конституционный суд законопроект, который предусматривает переименование Кировоградской области в Кропивницкую.
Такое решение поддержали поддержали 239 народных депутатов.
"В части второй статьи 133 Конституции Украины слово "Кировоградская" заменить словом "Кропивницкая". Настоящий закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - сказано в тексте документа.
Перед этим депутаты приняли постановление о переименовании Кировоградского района одноименной области в Кропивницкий район.
Также Рада намерена переименовать Днепропетровскую область.
Напомним, 14 июля 2016 года в рамках декоммунизации Рада переименовала город Кировоград в Кропивницкий.
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