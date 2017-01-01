ЧП на Ровенском полигоне: названа вероятная причина

Стали известны подробности, а также вероятная причина ЧП на Ровенском военном полигоне, в результате которого пострадал военный.

По ЧП на Ровенском полигоне начато уголовное производство о халатном отношении к военной службе 4 влада

Причиной чрезвычайного происшествия с пострадавшим на Ровенском военном полигоне, произошедшем во вторник, 20 ноября, стал разрыв артиллерийского снаряда. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает УНН.

По словам собеседника агентства, на Ровенском полигоне проводились учебные стрельбы. Во время них артснаряд упал и взорвался недалеко от другой группы военнослужащих, которые в тот момент готовили военную технику к движению.

"Как следствие, ранен один военнослужащий, сейчас он в госпитале, состояние не критическое", - рассказал источник.

Известно также, что из-за взрыва на Ровенском военном полигоне начато уголовное производство по статье о халатном отношении к военной службе.

"Зарегистрировано уголовное производство по ст. 425 ч. 3 УК Украины, на месте происшествия проводятся следственные действия, работает военная прокуратура и Национальная полиция", - сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что указанная статья предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Ранее во вторник произошел взрыв на Ровенском военном полигоне, в результате которого ранения получил военнослужащий. Им оказался 19-летний контрактник.

Напомним, 6 июля на Ровенском полигоне при взрыве миномета Молот погибли трое военных, еще девять получили травмы.

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