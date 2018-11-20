Рада не смогла переименовать Днепропетровщину

Переименование Днепропетровской области в Сичеславскую поддержали только 202 нардепа при 226 необходимых.

Верховная Рада на заседании во вторник, 20 ноября, не смогла проголосовать за решение о направлении в Конституционный суд инициативы о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Такое решение поддержали только 202 нардепа при 226 необходимых.

"В части второй статьи 133 Конституции Украины слово "Днепропетровская" заменить словом "Сичеславская". Настоящий закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - сказано в тексте документа.

Во время голосования нардепы скандировали БПП, "Мова-вира-армия", а после провального голосования - "ганьба".

После этого спикер парламента Андрей Парубий заявил, что постановление о переименовании Днепропетровской области нужно внести повторно и переголосовать.

Отметим, ранее в Раде нашлись голоса за переименование Кировоградской области в Кропивницкую. Также было утверждено новое название Кировоградского района.

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