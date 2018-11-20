Рада не смогла переименовать Днепропетровщину
Верховная Рада на заседании во вторник, 20 ноября, не смогла проголосовать за решение о направлении в Конституционный суд инициативы о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Такое решение поддержали только 202 нардепа при 226 необходимых.
"В части второй статьи 133 Конституции Украины слово "Днепропетровская" заменить словом "Сичеславская". Настоящий закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - сказано в тексте документа.
Во время голосования нардепы скандировали БПП, "Мова-вира-армия", а после провального голосования - "ганьба".
После этого спикер парламента Андрей Парубий заявил, что постановление о переименовании Днепропетровской области нужно внести повторно и переголосовать.
Отметим, ранее в Раде нашлись голоса за переименование Кировоградской области в Кропивницкую. Также было утверждено новое название Кировоградского района.
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У Вас на Родине ватники переименовали Ленинград в Санкт-Петербург,
но область переименовать не хватило голосов, а время поджимает - скоро в рай
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