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Рада не смогла переименовать Днепропетровщину

Комментариев: 3
Переименование Днепропетровской области в Сичеславскую поддержали только 202 нардепа при 226 необходимых.
Рада провалила переименование Днепропетровской области
Рада провалила переименование Днепропетровской области
vesti.dp.ua

Верховная Рада на заседании во вторник, 20 ноября, не смогла проголосовать за решение о направлении в Конституционный суд инициативы о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. Такое решение поддержали только 202 нардепа при 226 необходимых.

"В части второй статьи 133 Конституции Украины слово "Днепропетровская" заменить словом "Сичеславская". Настоящий закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования", - сказано в тексте документа.

Во время голосования нардепы скандировали БПП, "Мова-вира-армия", а после провального голосования - "ганьба".

После этого спикер парламента Андрей Парубий заявил, что постановление о переименовании Днепропетровской области нужно внести повторно и переголосовать.

Отметим, ранее в Раде нашлись голоса за переименование Кировоградской области в Кропивницкую. Также было утверждено новое название Кировоградского района.

 

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Теги: Рада, Днепропетровская область, Декоммунизация, переименование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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satisfied18    20.11.2018, 18:57
Оценка:  -2
satisfied18
Ну ема-ё, сплошная зрада для галицаев. Сколько еще надо пахать на ниве декоммуниздиции, а время уже поджимает..))
weightless    20.11.2018, 19:13
Оценка:  +1
weightless
Сплошное предательство для мокшей)
У Вас на Родине ватники переименовали Ленинград в Санкт-Петербург,
но область переименовать не хватило голосов, а время поджимает - скоро в рай
doc1    20.11.2018, 19:28
Оценка:  0
doc1
...скоро в рай...
)))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))
)))))) ))))))))))))))))))))))))))))
))))))))))))))))))))))))))) )))
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