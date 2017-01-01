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В Изюме трактор протаранил семь автомобилей

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Водитель трактора коммунального предприятия, посыпая дорогу, не справился с управлением и наехал на семь авто.
Авария произошла в Изюме на улице Гагарина
Авария произошла в Изюме на улице Гагарина
Нацполиция

В городе Изюм Харьковской области трактор, посыпавший дороги, протаранил несколько автомобилей, в том числе и полицейскую машину. Авария произошла 20 ноября в 10.55 по улице Гагарина, уточнили в областной полиции.

"Водитель трактора коммунального предприятия, посыпая дорогу, не справился с управлением и совершил наезд на семь легковых автомобилей и припаркованный и обочине служебный автомобиль ВАЗ Изюмского отдела полиции", – сказано в сообщении.

В результате ДТП жертв и пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.

На место происшествия выезжал наряд полиции. По результатам обследования установили, что на момент аварии водитель трактора был трезв.

Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

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Ранее в Одесской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей.

 

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Теги: ДТП, Харьковская область, фото, авария, трактор
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Источник: korrespondent.net

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