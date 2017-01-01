Водитель трактора коммунального предприятия, посыпая дорогу, не справился с управлением и наехал на семь авто.

Авария произошла в Изюме на улице Гагарина Нацполиция

В городе Изюм Харьковской области трактор, посыпавший дороги, протаранил несколько автомобилей, в том числе и полицейскую машину. Авария произошла 20 ноября в 10.55 по улице Гагарина, уточнили в областной полиции.

"Водитель трактора коммунального предприятия, посыпая дорогу, не справился с управлением и совершил наезд на семь легковых автомобилей и припаркованный и обочине служебный автомобиль ВАЗ Изюмского отдела полиции", – сказано в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: В Изюме трактор протаранил семь автомобилей

В результате ДТП жертв и пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.

На место происшествия выезжал наряд полиции. По результатам обследования установили, что на момент аварии водитель трактора был трезв.

Решается вопрос о квалификации происшествия по Уголовному кодексу Украины.

В Днепре столкнулись десять автомобилей

Ранее в Одесской области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet