Госрыбагентство пояснило, какое судно задержано в Азовском море

В Украине объяснили, какое судно накануне было задержано российской пограничной службой в Азовском море.

Госрыбагентство Украины прокомментировало информацию о задержании украинского судна в Азовском море. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает пресс-служба ведомства.

"По информации о задержании украинского судна в Азовском море. В сети Интернет распространилась информация о задержании российской пограничной службой украинского рыболовного судна в Азовском море. Сведения о задержании именно украинского рыболовного судна в Государственном агентстве рыбного хозяйства Украины отсутствуют", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по предварительной информации ведомства, рыболовное судно вышло в море с неподконтрольной территории, а именно из г. Новоазовск Донецкой области.

"Документального удостоверения, что задержанное российской пограничной службой рыболовецкое судно является субъектом хозяйствования, который осуществляет свою рыбохозяйственную деятельность в соответствии с законодательством Украины, нет", - отметили в Агентстве.

Ранее сообщалось, что российские пограничники задержали в Азовском море украинский рыболовецкий катер за нарушение правил рыболовства. Отмечалось, что маломерное плавсредство было обнаружено в районе Ейской косы. Его задержали и доставили в порт города Ейск.

Как известно, 30 октября Украина и Россия отпустили по семь задержанных моряков. Экипаж судна Норд уехал в Крым, а часть рыбаков судна ЯМК-0041 вернулись на материковую Украину. Позже троих украинских моряков выпустили из СИЗО Симферополя под подписку о невыезде.

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