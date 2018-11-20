Протесты "евробляхеров": в полиции рассказали о перекрытых дорогах

В ряде регионов интенсивность протестов к вечеру пошла на спад, а в некоторых сохраняется на том же уровне, что и утром.

Акции протеста владельцев автомобилей на еврономерах продолжаются в более, чем 20 регионах Украины. Затруднено движение транспорта на въездах и выездах из крупных областных центров. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало.

"По состоянию на 16.30 акции протеста проходят в более чем 20 регионах (областях) страны, включая город Киев", - заявил он.

По словам Тракало, в них участвуют до пяти тысяч граждан.

"В основном участники акций создали препятствия и осложнения для движения транспортных средств на въездах и выездах из крупных областных центров", - отметил он.

Частично ограничено движение на трассах Киев-Одесса, Киев-Чоп, Киев-Ковель.

Также Тракало отметил, что на тех участках, где из-за акции было ограничено движение, сотрудники патрульной полиции организовали реверсное движение для проезда транспортных средств.

По его словам, в ряде областей интенсивность протестов пошла на спад, а в некоторых сохраняется на том же уровне, на котором акция началась.

Напомним, утром во вторник, 20 ноября, водители "евроблях" протестуют в 56 украинских городах. Акция началась утром и продлится, по словам организаторов, до выполнения требований активистов.

Днем сообщалось, что "евробляхеры" затруднили движение в 23 городах.

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