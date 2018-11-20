Протесты "евробляхеров": в полиции рассказали о перекрытых дорогах
Акции протеста владельцев автомобилей на еврономерах продолжаются в более, чем 20 регионах Украины. Затруднено движение транспорта на въездах и выездах из крупных областных центров. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Ярослава Тракало.
"По состоянию на 16.30 акции протеста проходят в более чем 20 регионах (областях) страны, включая город Киев", - заявил он.
По словам Тракало, в них участвуют до пяти тысяч граждан.
"В основном участники акций создали препятствия и осложнения для движения транспортных средств на въездах и выездах из крупных областных центров", - отметил он.
Частично ограничено движение на трассах Киев-Одесса, Киев-Чоп, Киев-Ковель.
Также Тракало отметил, что на тех участках, где из-за акции было ограничено движение, сотрудники патрульной полиции организовали реверсное движение для проезда транспортных средств.
По его словам, в ряде областей интенсивность протестов пошла на спад, а в некоторых сохраняется на том же уровне, на котором акция началась.
Напомним, утром во вторник, 20 ноября, водители "евроблях" протестуют в 56 украинских городах. Акция началась утром и продлится, по словам организаторов, до выполнения требований активистов.
Днем сообщалось, что "евробляхеры" затруднили движение в 23 городах.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet