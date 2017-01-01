Исчезновение детей на Сумщине: троих нашли, четвертый – в розыске

Дети убежали по собственному желанию. О насильственных действиях в отношении них не сообщается.

Полиция Сумской области нашла троих детей, которые вчера ушли из дома и не вернулись. Четвертый - до сих пор в розыске. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что правоохранители нашли троих младших детей: двух девочек возрастом девять и десять лет, а также 13-летнего мальчика.

"Трое беглецов: Самир, Русалина и Диана найдены на территории района и доставлены в отделение полиции. Информации о насильственных действиях в отношении детей не поступало". – говорится в сообщении.

Старший ребенок в семье - 16-летний Назар - до сих пор не найден. На вид парню около 15 лет, он худощавого телосложения, ростом 160 см, имеет темные короткие волосы, глаза светло-карие. Правоохранители просят всем, кому известно о его местонахождении, сообщить в полицию.

Ранее сообщалось, что в Сумской области полиция разыскивает четверых детей из одной семьи, которые одновременно пропали в понедельник, 19 ноября.

Напомним, в Германии числятся пропавшими без вести 3500 детей беженцев.

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