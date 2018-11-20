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Спутник зафиксировал смещение арок Керченского моста

Комментариев: 18
Анализ космических снимков показал смещение Керченского моста. В целом зафиксировано несколько критических участков.
Снимки с космоса показали смещение Крымского моста
Снимки с космоса показали смещение Крымского моста

Спутниковая съемка зафиксировала смещение арок Керченского моста. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Керченский мост - смещается (результаты космической съемки). Такие выводы сделаны на основе интерферометрического метода обработки данных космических снимков, сделанных со стороны аннексированного Крымского полуострова и острова Тузла", - говорится в сообщении.

Как рассказали в МинВОТ, зафиксировано несколько критических участков, где происходят процессы смещения. В частности, по их данным, в районе искусственной насыпи со стороны Крымского полуострова отмечаются объекты с вертикальными смещениями со скоростью от 89 миллиметров (проседание) до 52 миллиметров в год (поднятие).

В то же время в центральной части моста, как отметили в ведомстве, отмечается повышение арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 мм в год, в то время как арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 мм в год.

Кроме того, отметили в МинВОТ, на территории острова Тузла часть косы проседает со скоростью от 10 до 90 мм в год, а объекты рядом с участком моста проседают со скоростью до 83 мм в год.

Такие смещения арок Керченского моста, как отметили в МинВОТ со ссылкой на экспертов, свидетельствуют о нестабильности морского дна в местах установки опор и имеют негативное влияние на акваторию Черного моря, могут нести угрозу жизни и здоровью людей.

При этом, как добавили в министерстве, сложные погодные условия особенно в зимний период в сейсмически нестабильном районе могут усилить дестабилизирующие факторы влияния на устойчивость Керченского моста.

Ранее строители завершили работы по сооружению опор железнодорожной части моста из аннексированного Крыма в соседнюю Россию.

Напомним, движение легковых автомобилей по Керченскому мосту открыли 16 мая, грузовики запустили с 1 октября.

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Теги: Крым, мост, фото, аннексия Крыма, новости Крыма, Керченский мост, МинВОТ, Крымский мост
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (18)
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Юрий1    20.11.2018, 21:16
Оценка:  +1
Юрий1
А по поводу пяти миллионов, так это беженцы с Донбасса. Которых вы же и выгнали из своих домов. Ну вас там конечно же нет, как в Крыму, а теперь и в Сирии. Только могилок всё больше бомжеских.
GALE    20.11.2018, 20:58
Оценка:  -3
GALE
А с какого спутника? Брехня.
medved3558    20.11.2018, 20:57
Оценка:  -3
medved3558
говлолипы минусят ))))))))
medved3558    20.11.2018, 20:53
Оценка:  +1
medved3558
сидим и читаем - понемногу, помаленьку моста и небудет как и денег вложенных в него (ну понятно раскраденых слопатоедами)
Григорич    20.11.2018, 20:35
Оценка:  -7
Григорич
как может смещаться мост которого нет ???
Ruspidor    20.11.2018, 20:40
Оценка:  +7
Ruspidor
Ты наверное про мозг писал, твой мозг...
farfalle    20.11.2018, 20:47
Оценка:  -4
farfalle
я смотрю, интересуешься энтой темой? Даже ник себе придумал соответствующий
satisfied18    20.11.2018, 20:14
Оценка:  -14
satisfied18
БандерлоХи, за это не грех и причаститься? Как вы считаете?По щучьему велению, по вашему хотенью, ахрессорский мост рухнет..
ВосставшийИзБана    20.11.2018, 20:23
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
Причастись стекломойчиком.
satisfied18    20.11.2018, 20:31
Оценка:  -12
satisfied18
предпочитаю венгерское белое (красное) сухое. А тебе в схроне пусть сивухи-бурачанки нацедят..))
Ruspidor    20.11.2018, 20:42
Оценка:  +7
Ruspidor
Предпочетаешь, да позволить не можешь... Так что давай как обычно, стекломой хлещи...
farfalle    20.11.2018, 20:43
Оценка:  -6
farfalle
ты когда в Россию на заработки, нищеброд?
Юрий1    20.11.2018, 21:04
Оценка:  +4
Юрий1
farfalle А что, уже не едут на заработки? Приходится самому мыть унитазы? У вас ведь доллар хотят запретить, а ваш рубль,- никому не нужен.
farfalle    20.11.2018, 21:05
Оценка:  -3
farfalle
Вас в России 5 миллионов (Климкин). Думаю, сильно заниженные данные. И чего вас так на слабый рубль тянет, убогие?
Юрий1    20.11.2018, 21:13
Оценка:  0
Юрий1
Лично мне и в гривнах не плохо платят. И вкладывать в твой сильный рубль, желания не возникает. Мы плохо живём? Ездим в рашу на заработки? Гривна сыпется? Тогда откуда берутся у людей деньги на отдых за границей? Ты ведь слышал сколько было срывов авиарейсов? Люди ведь с отдыха летели. Плохо живём?
shurag    20.11.2018, 20:49
Оценка:  -1
shurag
власолоХ не гунди
farfalle    20.11.2018, 20:14
Оценка:  -5
farfalle
сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне
перемещенных лиц))))
Им делать нечего???
shurag    20.11.2018, 20:50
Оценка:  +1
shurag
Спроси у них власолоХ нищебродский
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