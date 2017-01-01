В Раде создали пять рабочих групп по расследованию нападений на активистов

Временная следственная комиссия Рады определила список случаев нападений, которые будет расследовать.

В ходе заседания временной следственной комиссии по делу Екатерины Гандзюк во вторник, 20 ноября, было принято решение о создании рабочих групп, которые будут рассматривать нападения активистов в пяти городах Украины. Об этом сообщил народный депутат Украины, член ВСК Борислав Береза на своей странице в Facebook.

Он отметил, что на заседании ВСК было принято решение отправить запросы по списку всех дел, "которые есть сейчас у ВСК".

"Это необходимо для понимания общей ситуации и статистической фиксации того, на каком этапе сегодня следствие по тому или иному делу. Так же мы выбрали список дел, на которых сфокусируем внимание. Причина того, что мы не можем тщательно изучить все дела, заключается в том, что у нас слишком мало времени на их обработку - до 1 февраля... В случае если срок работы комиссии будет продолжен, то появится возможность заниматься и другими делами из так называемого "списка Гандзюк", - уточнил Береза.

Нардеп озвучил список дел, которым ВСК уделит особое внимание:

1. Херсон — дела Екатерины Гандзюк и Сармата.

2. Северодонецк — дело Сергея Самарского.

3. Киев — дело Валентины Макаровой.

4. Одесса — Сергей Стерненко, Виталий Устименко, Олег Михайлик.

5. Харьков — дело Николая Бычко.

Кроме того, Береза назвал депутатов, которые будут входить в каждую из этих рабочих групп:

1. Херсон - Береза, Найем, Алексеев, Сотник

2. Северодонецк - Ирина Геращенко, Карпунцов, Саврасов, Высоцкий, Антон Геращенко, Павленко

3. Киев - Береза, Луценко, Геращенко, Буглак, Алексеев

4. Одесса - Сотник, Мосийчук, Еднак, Павленко, Яницкий

5. Харьков - Найем, Карпунцов, Еднак.

Остальные депутаты, по его словам, определяться в ближайшие дни.

"Следующее заседание комиссии состоится на выезде в Херсоне 29 и 30 ноября. А ближайшее заседание в Киеве пройдет в сессионную неделю 4 или 6 декабря. Точная дата будет утверждена в ближайшее время", - сообщил Береза.

Напомним, в Раде создали комиссию по нападениям на активистов. В ее состав войдут 16 парламентариев.

Ранее адвокат Гандзюк требовал исключения Антона Геращенко из состава ВСК.

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