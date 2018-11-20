Наше государство должно быть мостом и торгово-транспортным хабом, - Мураев

В газовой сфере необходимо вернуться к идее газотранспортного консорциума. В следующем году истекает транзитный газовый договор, приносящий нашей стране 2,5 млрд долларов. Сесть за стол переговоров и создать такой концерн — наша обязанность.

Об этом 20 ноября лидер партии “НАШИ” Евгений Мураев написал в своем личном блоге на сайте “Корреспондент”.

Политик считает, что с такой тенденцией стоимость украинской ГТС через год может “упасть до цены металлолома”.

“Технические характеристики украинской газотранспортной системы действительно уникальны: пропускная способность на границе Украина-Россия составляет 288 млрд кубометров, на выходе из Украины — около 178 млрд кубов. При этом система подземных хранилищ газа позволяет накапливать более 30 млрд кубометров для компенсирования пиков потребления зимой. Поэтому волнение и шум вокруг необходимости сохранения ГТС в государственной собственности, конечно, имели под собой реальные основания”, - заявил депутат.

Мураев заявил, что ни Берлин, ни Европейский Союз не дают никаких гарантий, что Украина останется транзитером газа по истечению контракта с Россией, подчеркнув, что у Украины есть все возможности обеспечить необходимый объем транспортировки газа в Европу.

“Европейский союз потребляет до 420 млрд кубометров в год. В принципе через Украину в Европу может поставляться до третьей части необходимого газа. Однако поставляется значительно меньше: уже давно значительно меньше ста миллиардов кубов, которые были обычным делом в позднесоветские и первые годы независимости”, - написал политик.

Лидер партии “НАШИ” заявил, что Украина географически и исторически должна быть мостом и торгово-транспортным хабом, подчеркнув, что контракт с Россией ежегодно приносит прибыль 2,5 млрд долларов.

“В газовой сфере это прежде всего означает необходимость вернуться к идее газотранспортного консорциума”, - отметил Мураев. - “Сесть за стол переговоров и создать такой концерн — наша обязанность: перед отцами и дедами, строившими магистральные газопроводы в Европу, перед нашими детьми и внуками, которым жить в богатой, процветающей и мирной Украине”.