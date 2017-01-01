Харьковчанин не пропустил ни одного урока в школе и установил рекорд

Молодой человек в доказательство своего достижения предоставил дневники и школьные журналы за все 11 лет обучения.

Деонис Ткемаладзе не пропустил ни одного урока facebook.com/Вєтрова Лана

Харьковчанин Деонис Ткемаладзе в течение 11 лет обучения в школе не пропустил ни одного урока. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова на своей странице в Facebook.

Свое достижение юноша подтвердил дневниками и школьными журналами за 11 лет.

"Харьковчанин Деонис Ткемаладзе своим достижением удивил даже опытных экспертов по рекордам: ни одного пропущенного урока в течение 11 лет обучения в общеобразовательной средней школе", – написала Ветрова.

Она отметила, что справку, подтверждающую это достижение, подписал не только директор школы, но и еще 18 педагогов, которые засвидетельствовали рекорд.

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