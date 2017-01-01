Днем на Донбассе сохранялась относительная тишина

В результате боевых действий днем на Донбассе потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

Днем во вторник, 20 ноября, по состоянию на 18:00 вдоль линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе сохранялась относительная тишина. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Указано, что огневая активность сепаратистов отмечена на Донецком направлении только в районе населенного пункта Пески.

"Подразделения Объединенных сил продолжают выполнять боевые задачи в усиленном режиме, держат ситуацию в районе проведения операции под своим контролем и готовы к реагированию на любые изменения в обстановке. В результате боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - доложили в штабе ООС.

Ранее днем на брифинсе спикер Минобороны сообщал, что сепаратисты с начала суток, 20 ноября, не открывали огонь в районе проведения Операции объединенных сил.

Напомним, за минувшие сутки, 19 ноября, подразделения сепаратистов 16 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Пять раз применилось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, в том числе и артиллерия. У ВСУ нет потерь.

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