В ООН назвали новые данные о жертвах на Донбассе

В октябре 2018 года в ООН зафиксировали 18 жертв среди гражданского населения на Востоке Украины.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в октябре зафиксировало 18 жертв среди гражданского населения на Востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"В октябре УВКПЧ было зафиксировано 18 жертв конфликта среди гражданского населения (пять убитых и 13 раненых). В целом инциденты, связанные с минами и ВПВ, привели к 61% жертв", - говорится в сообщении.

В частности, указано, что 18 октября между военными позициями сторон конфликта в Золотом-4 подорвались на мине супруги, проживающие в Золотом-5. Мужчина погиб сразу, в то время как женщина получила ранения и звала на помощь. Однако, поскольку местность, где она лежала, была заминирована, никто не смог прийти ей на помощь и она вскоре скончалась. Их тела смогли эвакуировать только на шестой день после трагедии.

Также 23 октября около села Железное два ремонтника, возвращавшиеся с места ремонта водопровода, получили ранения, когда их трактор подорвался на мине.

Ранее в ООН заявили, что Донбасс на пороге экологической катастрофы.

Также сообщалось, что в ходе конфликта на Донбассе с 16 мая по 15 августа погибли 12 гражданских лиц и 93 были ранены.

Напомним, по данным ООН на сентябрь, с начала конфликта в апреле 2014 году на Донбассе погибли 3035 гражданских, включая жертв авиакатастрофы рейса МН17 летом 2014 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet