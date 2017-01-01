В Киеве и Одессе СБУ задержала "телефонных террористов"
Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве и Одессе двух злоумышленников, которые сделали заведомо ложные сообщения с угрозами террористического характера. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает пресс-служба управления СБУ в Киеве и Киевской области.
В частности, правоохранители разоблачили уроженца города Березань Барышевского района Киевской области, который дважды угрожал осуществить взрывы в столичных торгово-развлекательных центрах. Злоумышленника задержали в Киеве на одной из остановок общественного транспорта после осуществления очередного ложного сообщения.
Известно, что мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Кроме того, в Одессе правоохранители разоблачили "анонима", который с хулиганских побуждений угрожал осуществить серию взрывов на различных инфраструктурных объектах города.
По данному факту начато уголовное производство, злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.
В Киеве правоохранители задержали мужчину, который сообщал о "минировании" банков на улицах Раисы Окипной и Никольско-Слободской.
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