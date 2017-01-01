В Киеве и Одессе СБУ задержала "телефонных террористов"

В Киеве и Одессе задержали злоумышленников, которые ложно сообщали по телефону об угрозах террористического характера.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве и Одессе двух злоумышленников, которые сделали заведомо ложные сообщения с угрозами террористического характера. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает пресс-служба управления СБУ в Киеве и Киевской области.

В частности, правоохранители разоблачили уроженца города Березань Барышевского района Киевской области, который дважды угрожал осуществить взрывы в столичных торгово-развлекательных центрах. Злоумышленника задержали в Киеве на одной из остановок общественного транспорта после осуществления очередного ложного сообщения.

Известно, что мужчине объявлено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме того, в Одессе правоохранители разоблачили "анонима", который с хулиганских побуждений угрожал осуществить серию взрывов на различных инфраструктурных объектах города.

По данному факту начато уголовное производство, злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который сообщал о "минировании" банков на улицах Раисы Окипной и Никольско-Слободской.

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