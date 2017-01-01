В каждой области Украины откроют офис омбудсмена

Людмила Денисова анонсировала открытие представительств омбудсмена в каждой области Украины, начиная с 2019 года.

С 2019 года представительства украинского омбудсмена будут открыты в каждой области страны. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Со следующего года мы расширяем региональную сеть представительств Уполномоченного по правам человека. С 2019 года такие представительства будут открыты в каждой области", - анонсировала она, информируя о встрече с докладчиками мониторинговой миссии ПАСЕ - Джеймсом Гроздановым и Альфредом Хэером.

Также, по словам Денисовой, чтобы обеспечить право украинцев на свободный выбор, по всей стране во время президентских выборов весной будут работать 17 общественных мониторов.

"Во время президентских выборов мы совместно с Опорой будем анализировать деятельность правоохранительных органов и судов по расследованию избирательных преступлений. Кроме того, общественные мониторы будут работать с электоратом по защите их прав во всех регионах Украины", - отметила омбудсмен.

К тому же, после президентских выборов, добавила она, будут проведены дополнительные обучения для избирательных мониторов и, при необходимости, увеличено их число во время парламентских выборов осенью 2019 года.

Накануне Денисова заявляла, что на сегодняшней день в местах несвободы находится около миллиона украинцев.

Также сообщалось, что у омбудсмена Людмилы Денисовой нашли незадекларированные миллионы.

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