В Одессе "скорая" с пациенткой попала в ДТП

Автомобиль Renault охранной фирмы Агентство безопасности Центр не пропустил машину скорой помощи клиники Into-Sana.

Вечером во вторник, 20 ноября, в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, который перевозил пожилую пациентку. Об этом сообщает Думская со ссылкой на патрульную полицию.

Отмечается, что на перекрестке улиц Мечникова и Разумовской водитель автомобиля Renault, принадлежащего охранной фирме Агентство безопасности Центр, не пропустил машину скорой помощи клиники Into-Sana с включенными спецсигналами.

От удара скорая перевернулась, задев по пути два автомобиля – Fordи Renault Logan.

В момент ДТП скорая помощь везла пожилую женщину. После столкновения пациентку перегрузили в другую машину скорой и повезли в больницу в сопровождении врача и фельдшера.

По предварительным данным, в аварии пострадал один человек. У него травма руки.

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Накануне в городе Изюм Харьковской области трактор, посыпавший дороги, протаранил семь автомобилей, в том числе и полицейскую машину. В аварии никто не пострадал, а автомобили получили механические повреждения.

А в Полтавской области произошло смертельное ДТП на 370 километре дороги Киев – Харьков – Довжанский. В столкновении фуры и легковушки погибли два человека.

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