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Итоги 20 ноября: Протест евроблях и раскол в Оппоблоке

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Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.
"Евробляхеры" устроили очередную акцию протеста
"Евробляхеры" устроили очередную акцию протеста
EPA/UPG

Евробляхеры устроили всеукраинскую акцию протеста; Оппозиционный блок исключил из своей фракции двух депутатов. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

 

Рада провалила снятие неприкосновенности с Березкина

Верховная Рада отказалась снять депутатскую неприкосновенность с народного депутата Станислава Березкина. Представление Генпрокуратуры поддержали только 160 парламентариев.

ГПУ подозревает Березкина в причастности к хищению 20 миллионов долларов средств Ощадбанка.

 

Оппоблок исключил из своей фракции Бойко и Левочкина

Из фракции Оппозиционного блока в Верховной Раде исключили сопредседателя Юрия Бойко и заместителя председателя фракции Сергея Левочкина. Бойко заявил, что его членство в Оппоблоке в прошлом, и он присоединяется к созданию новой депутатской группы, которая может стать крупнейшей в парламенте. Оппозиционные политики подозревают Бойко в сговоре с АП.

Во фракции остался 41 депутат. Новым главой фракции Оппозиционный блок в Верховной Раде стал народный депутат Вадим Новинский.

Известный блогер и журналист Соня Кошкина прокоментировала на свой странице в ФБ информацию о том, что Бойко и Левочкина исключили из фракции Оппозиционный блок - “кое-кто улетел в Сочи“.

 

Рада решила переименовать одну область

Верховная Рада не смогла проголосовать за решение о направлении в Конституционный суд инициативы о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую. При этом в Раде нашлись голоса за переименование Кировоградской области в Кропивницкую. Также было утверждено новое название Кировоградского района.

 

“Евробляхеры“ заблокировали дороги в Украине

Акции протеста владельцев автомобилей на иностранной регистрации вызвали ограничение движение автомобильного транспорта в 23 населенных пунктах Украины.

Из-за протестов, которые сопровождались перекрытием движения транспорта на автодорогах государственного значения, было затруднено движение транспорта в 14 областях Украины. В акциях приняли участие более 5000 человек.

 

Киберполиция задержала мужчину, снимавшего порновидео с дочерьми

Также мужчина продавал своих дочерей 14 и 15 лет в сексуальную эксплуатацию как гражданам Украины, так и иностранцам.
 

Добкин-младший снова вел себя странно в Раде

Журналисты снова засняли на заседании Верховной Рады странное поведение депутата от Оппозиционного блока Дмитрия Добкина.
 
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Теги: итоги дня
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Комментариев (1)
nibumbum    21.11.2018, 09:22
Оценка:  +2
nibumbum
Как вы задолбали уже, евроблудисты. Деньги на бензин есть, а на растаможку нет. Будние дни, а никто из них не работает. Проплаченные бараны, идите на войну страну защищать. Лучше б требовали от правительства разрешения на автономное отопление.
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