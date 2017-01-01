Сутки на Донбассе: 6 вражеских обстрелов, потерь в рядах ВСУ нет

По данным украинской разведки, ответным огнем четыре сепаратиста были убиты, еще четверо получили ранения.

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На Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил за минувшие сутки, 20 ноября, подразделения сепаратистов шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ. Два раза применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС в среду, 21 ноября.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Верхнеторецкое, Водяное и Лебединское.

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Велся прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм враг дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Водяного, что на Приазовье.

“С начала текущих суток, противник огневой активности не проявлял“, – отметили в штабе.

По данным украинской разведки, ответным огнем четыре сепаратиста были убиты, еще четверо получили ранения.

Напомним, за сутки 19 ноября сепаратисты 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Тогда враг девять раз применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Тогда были ранены три бойца ВСУ.