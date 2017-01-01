В Днепре улицу залило кипятком

Авария произошла ночью.

В Днепре в среду, 21 ноября, прорвало трубу возле гостиницы Рассвет. Горячая вода залила проезжую часть и тротуар на улице Шестой Стрелковой дивизии.

Об этом пишут Новости Днепра.

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В результате горячая вода залила проезжую часть и тротуар на улице. По словам очевидцев, авария произошла ночью.

Из-за заморозков на данном участке дороги может образоваться гололед.

Как сообщалось 16 октября, в Киеве второй раз за день прорвало трубу с горячей водой.