В Днепре улицу залило кипятком
Авария произошла ночью.
В Днепре в среду, 21 ноября, прорвало трубу возле гостиницы Рассвет. Горячая вода залила проезжую часть и тротуар на улице Шестой Стрелковой дивизии.
Об этом пишут Новости Днепра.
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В результате горячая вода залила проезжую часть и тротуар на улице. По словам очевидцев, авария произошла ночью.
Из-за заморозков на данном участке дороги может образоваться гололед.
Как сообщалось 16 октября, в Киеве второй раз за день прорвало трубу с горячей водой.
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