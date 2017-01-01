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В Днепре улицу залило кипятком

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Авария произошла ночью.
В Днепре прорвало трубу
В Днепре прорвало трубу
dnepr.news

В Днепре в среду, 21 ноября, прорвало трубу возле гостиницы Рассвет. Горячая вода залила проезжую часть и тротуар на улице Шестой Стрелковой дивизии. 

Об этом пишут Новости Днепра.

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В результате горячая вода залила проезжую часть и тротуар на улице. По словам очевидцев, авария произошла ночью.

Из-за заморозков на данном участке дороги может образоваться гололед.

Как сообщалось 16 октября, в Киеве второй раз за день прорвало трубу с горячей водой.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Днепр, потоп, прорыв трубы, труба, горячая вода, подтопление
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