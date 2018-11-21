В Раде на заседании использовали карту Украины без Крыма

Депутаты никак не отреагировали на отсутствие полуострова, хотя слайд демонстрировался около 40 секунд.

Читай также: Немецкий телеканал показал в эфире карту с Крымом в составе РФ

В ходе заседания Временной следственной комиссии по проверке фактов хищения в Вооруженных силах Украины в 2004 - 2017 годах использовали слайд с картой Украины, на которой отсутствует Крым.

Несколько местных телеканалов вели прямую трансляцию совещания и зафиксировали казус, сообщает УНИАН.

Во время обсуждения был показан слайд Состояние вооружения в 2005 - 2010 годах с изображением только материковой части страны.

Читай также: В Беларуси продают глобусы с Крымом в составе РФ

При этом депутаты даже не обратили внимания на то, что полуострова нет на картинке, хотя слайд демонстрировался около 40 секунд.

Напомним, ранее польское спортивное издание опубликовало на своем сайте карту, на которой аннексированный Крым обозначен территорией России.