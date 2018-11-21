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В Раде на заседании использовали карту Украины без Крыма

Комментариев: 2
Депутаты никак не отреагировали на отсутствие полуострова, хотя слайд демонстрировался около 40 секунд.
Телеканалы вели прямую трансляцию совещания
Телеканалы вели прямую трансляцию совещания
скриншот

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В ходе заседания Временной следственной комиссии по проверке фактов хищения в Вооруженных силах Украины в 2004 - 2017 годах использовали слайд с картой Украины, на которой отсутствует Крым.

Несколько местных телеканалов вели прямую трансляцию совещания и зафиксировали казус, сообщает УНИАН

Во время обсуждения был показан слайд Состояние вооружения в 2005 - 2010 годах с изображением только материковой части страны. 

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При этом депутаты даже не обратили внимания на то, что полуострова нет на картинке, хотя слайд демонстрировался около 40 секунд.

Напомним, ранее польское спортивное издание опубликовало на своем сайте карту, на которой аннексированный Крым обозначен территорией России.

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Теги: Карта, Крым, депутаты, заседание, ВР, Украина
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Комментариев (2)
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Катилин    21.11.2018, 11:20
Оценка:  0
Катилин
Они даже не поняли что им показывают на мониторе. Карта это, или просто кто-то краску на лист разлил.
GALE    21.11.2018, 11:14
Оценка:  0
GALE
Лошары )
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