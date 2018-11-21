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Коломойский назвал вероятного следующего премьера

Комментариев: 22
Коломойский считает одной из самых весомых кандидатур - Коболева.
Коломойский рассказал, кого он видит премьером в 2019 году
Коломойский рассказал, кого он видит премьером в 2019 году
скриншот из видео

Бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, кого он считает одной из самых весомых кандидатур, которая может претендовать на пост премьер-министра в 2019 году. 

Об этом он заявил в рамках программы KishkiNA, свежий выпуск которой опубликован на youtube-канале программы.

Так Коломойский, что именно такой кандидатурой является глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев.

“Меня недавно кто-то спрашивал на прошлой неделе, кого я вижу премьером в 2019 году. Я сказал, что одна из кандидатур, которую я считаю весомой, это Коболев“, - сказала Коломойский.

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Бизнесмен утверждает, что у него всегда было хорошее отношение к главы НАК Нафтогаза, несмотря на конфликтный разговор с Коболевым относительно отключения Кременчугской ТЭС от газа за долги, запись которого была выложена в интернет. Тогда Коломойский, напомним, пригрозил захватить электроцентраль.

Комментируя запись, бизнесмен объяснил, что у него излишне эмоциональная манера общения и “тогда была напряженная ситуация“.

“Это был важный момент, потому что отключишь, потом запускать намного дороже, чем отключать. Сидеть на этой газовой истории, когда ты можешь закрутить вентиль или открыть, чем тогда Коболев отличается от Газпрома?“, - отметил Коломойский.

Вместе, с тем он считает, что предложенный Коболевым вариант разделения Укрнафты между акционерами, о чем он говорил ранее в интервью, поможет компании выйти из кризиса.

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“Он правильно сказал, что нужно согласие не только мое, но и всех акционеров. Но я думаю, что если будет справедливый раздел активов, и это поможет компании по большому счету выйти из кризисной ситуации, то почему нет, мы за. Любой прагматичный подход мы приветствуем. Без политики“, - отметил Коломойский.

Как сообщалось в апреле, Коломойский рассказал, кого он точно не поддержит на выборах президента Украины.

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Теги: премьер министр, Коломойский, Коболев, Нафтогаз
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Комментариев (22)
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realМовчанюк    21.11.2018, 12:34
Оценка:  +1
realМовчанюк
Большой Вор рекомендует вора поменьше с весом бабла в "премьеры"! Кто дал ему на это право? Неужто в Украине перевелись порядочные честные и грамотные люди, живущие интересами государства, а не собственной наживы? Место "коболева" и ему подобных жуликов-министров исключительно в тюрьме!
Coюзник    21.11.2018, 12:38
Оценка:  +1
Coюзник
Фамилию порядочного и честного человека в студию ...
Vasya_iz_Ivanovo    21.11.2018, 12:10
Оценка:  -1
Vasya_iz_Ivanovo
Так, Коломойский, постойте ка, это не тот самый который обокрал Украинцев на несколько лярдов с Приватом?
Coюзник    21.11.2018, 12:14
Оценка:  -2
Coюзник
Для информации ... Приват один из (самый) продвинутый и устойчивый банк Украины ...

Кстати информации о том что кого то из вкладчиков обокрали ... нет
Vasya_iz_Ivanovo    21.11.2018, 12:32
Оценка:  0
Vasya_iz_Ivanovo
Ну покрыли украденное за счет граждан - бюджета, т. е. обокрал не вкладчиков, а всех!
Coюзник    21.11.2018, 12:43
Оценка:  0
Coюзник
Ну покрыли из бюджета ... это сказка придуманная Гонтаревой чтобы отобрать ликвидный банк. Если бы такой прицендент был то МВФ ввел бы жесткие санкции т.к. слидит за финансовым состоянием Украины как главный кредитор
Vasya_iz_Ivanovo    21.11.2018, 12:46
Оценка:  -2
Vasya_iz_Ivanovo
Все, убедил - Коломойский благодетель Украинского народа! СУГС три раза!
nelci    21.11.2018, 11:58
Оценка:  +4
nelci
Типа с Президентом уже вопросов нет? Назначаем кабинет министров, с премьером решили...далее
nelci    21.11.2018, 11:57
Оценка:  0
nelci
Типа с Президентом уже вопросов нет? Назначаем кабинет министров, с премьером решили...
atos    21.11.2018, 11:54
Оценка:  +1
atos
Калоша, как бы даёт понять, что уже всё проголосованно ))))
Coюзник    21.11.2018, 11:53
Оценка:  -5
Coюзник
Молодой, амбитный, с образованием .... почему нет.
Coюзник    21.11.2018, 11:53
Оценка:  -4
Coюзник
С опытом работы ...
donizete    21.11.2018, 12:30
Оценка:  +1
donizete
С опытом работы: обворовывает на миллиарды украинцев в Навтогазе. Предлагаю альтернативную должность: Премьер-министр в одну из украинских колоний строго режима без права на амнистию.
realМовчанюк    21.11.2018, 12:35
Оценка:  -1
realМовчанюк
"с опытом работы" - воровать по крупному!
Coюзник    21.11.2018, 11:54
Оценка:  -2
Coюзник
Для минусаторов ... предлагайте другие кандидатуры ...
donizete    21.11.2018, 12:31
Оценка:  0
donizete
Андрюша Коболев, не Вы ли пишите?
pochta-mail    21.11.2018, 11:40
Оценка:  +8
pochta-mail
Точно..достойный приемник Гррйсмана..это тот ,который миллионы долоаров в карман положил в качестве премии за еще не выигранное дело..очередной покрашувач..который покажет как надо работать
alex-zol    21.11.2018, 12:04
Оценка:  +3
alex-zol
не в карман, а маме в амэрыку)
alex-zol    21.11.2018, 11:34
Оценка:  +2
alex-zol
ага, держи карман шире)))))))))
ftb1    21.11.2018, 11:33
Оценка:  +6
ftb1
А иудеи уже назначают своих марионеток на будущие посты.
Зорян_и_Шкиряк    21.11.2018, 11:47
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
Рокировка называется...
realМовчанюк    21.11.2018, 12:37
Оценка:  -1
realМовчанюк
Украина уже колония Израэля?
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