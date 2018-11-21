Коломойский назвал вероятного следующего премьера

Коломойский считает одной из самых весомых кандидатур - Коболева.

Коломойский рассказал, кого он видит премьером в 2019 году скриншот из видео

Бизнесмен Игорь Коломойский рассказал, кого он считает одной из самых весомых кандидатур, которая может претендовать на пост премьер-министра в 2019 году.

Об этом он заявил в рамках программы KishkiNA, свежий выпуск которой опубликован на youtube-канале программы.

Так Коломойский, что именно такой кандидатурой является глава НАК Нафтогаз Андрей Коболев.

“Меня недавно кто-то спрашивал на прошлой неделе, кого я вижу премьером в 2019 году. Я сказал, что одна из кандидатур, которую я считаю весомой, это Коболев“, - сказала Коломойский.

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Бизнесмен утверждает, что у него всегда было хорошее отношение к главы НАК Нафтогаза, несмотря на конфликтный разговор с Коболевым относительно отключения Кременчугской ТЭС от газа за долги, запись которого была выложена в интернет. Тогда Коломойский, напомним, пригрозил захватить электроцентраль.

Комментируя запись, бизнесмен объяснил, что у него излишне эмоциональная манера общения и “тогда была напряженная ситуация“.

“Это был важный момент, потому что отключишь, потом запускать намного дороже, чем отключать. Сидеть на этой газовой истории, когда ты можешь закрутить вентиль или открыть, чем тогда Коболев отличается от Газпрома?“, - отметил Коломойский.

Вместе, с тем он считает, что предложенный Коболевым вариант разделения Укрнафты между акционерами, о чем он говорил ранее в интервью, поможет компании выйти из кризиса.

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“Он правильно сказал, что нужно согласие не только мое, но и всех акционеров. Но я думаю, что если будет справедливый раздел активов, и это поможет компании по большому счету выйти из кризисной ситуации, то почему нет, мы за. Любой прагматичный подход мы приветствуем. Без политики“, - отметил Коломойский.

Как сообщалось в апреле, Коломойский рассказал, кого он точно не поддержит на выборах президента Украины.