В Киеве отреагировали на результаты выборов главы Интерпола

Аваков и Климкин остались довольны результатами выборов, на которых был избран представитель Южной Кореи, а не России.

Глава МИД Украины Арсен Аваков заявил о победе, комментируя результаты выборов главы Интерпола.

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“Президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи!!!!!! Кандидатура России отклонена. Эта битва выиграна. Спасибо всем! Слава Украине!” - написал он в Twitter.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин поблагодарил МВД за работу на саммите Интерпола в Дубае.

“Ну что же, выборы по Интерполу отработали. Интерпол в корейских руках, при чем - в южнокорейских. Спасибо коллегам из МВД, которые работали на сессии в Дубае. Все молодцы! Больше на это не отвлекаемся и работаем дальше“, - написал он в Twitter.

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Как известно, главой Интерпола стал Ким Чон Ян из Южной Кореи. На пост также претендовал россиянин Александр Прокопчук, против которого выступали в Киеве и Вашингтоне.