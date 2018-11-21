Британцы отправят в Украину морских пехотинцев и корабль Королевского флота

Великобритания обещает отправить больше людей для обучения наших военных и судно для гидрографической разведки.

Великобритания увеличит военную поддержку для Украины, поскольку страна продолжает сталкиваться с российской агрессией, заявил министр обороны страны Гэвин Уильямсон.

Дополнительные войска и корабль Королевского флота будут направлены в Украину для защиты “свободы и демократии“, передает его слова газета The Daily Telegraph.

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Министр добавил, что британские военные проведут обучение для украинского спецназа и морских пехотинцев. Кроме того, в регионе будет размещено судно гидрографической разведки Королевского флота HMS Echo с экипажем в 72 человека.

“Пока Украина сталкивается с российскими боевыми действиями, она будет находить в Соединенном Королевстве решительного партнера, - подчеркнул Уильямсон. - Продолжая работать вместе, например, посредством учебных программ или военных учений, мы помогаем Украине отстаивать наши общие ценности“.

Уильямсон добавил, что ценностями свободы и демократии нельзя торговать. “Я был свидетелем последствий войны на Востоке, и это полностью усилило мою поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины“, отметил министр.

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В данный момент около 100 британских военных уже проводят обучение для украинцев во Львовской и Днепропетровской области. Количество людей, которых Великобритания направит дополнительно, еще определяют. Вероятно, это будет около 30 человек из армии и королевских морских пехотинцев.

“С 2015 года Великобритания помогает наращивать мощности Вооруженных сил Украины, - рассказал полковник и командующий операцией Orbital Маркус Эванс. – Но, поскольку угрозы для Украины развиваются, наша поддержка должна также адаптироваться и меняться“. Поэтому план на 2019 год будет включать новую поддержку военно-морским флотам и морским пехотинцам Украины.

С 2015 года британские военнослужащие провели подготовку более чем 10 000 украинских военнослужащих в областях парамедицинской помощи, материально-технического обеспечения и обнаружения самодельных взрывных устройств. В 2018 году это обучение было расширено и включило навыки пехоты, контр-снайпинг, планирование защиты от брони и миномета. В июле следующего года британские войска также впервые примут участие в военно-морском учениях “Sea Breeze“.

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Ранее канадский министр обороны Харджит Саджан на встрече с министром иностранных дел Павлом Климкиным заявил о твердой приверженности Канады стабильности и безопасности в Украине.