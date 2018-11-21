Украина призывает к реформации Совбеза ООН

Фесько напомнил, что Россия ветирует любые документы, касающиеся Крыма и войны на Донбассе.

Советник постоянного представительства Украины при ООН Эдуард Фесько выступая на Генеральной ассамблее заявил о необходимости реформировать Совет безопасности Организации Объединенных Наций, потому что на данном этапе он не может обеспечивать безопасность и мир в современных противостояниях.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Фесько намекал на Россию, которая, по его словам, ветирует любой документ, который касается Крыма и войны на Донбассе. Поэтому украинский представитель призвал к тому, чтобы восточную Европу в Совбезе представляла минимум еще одна страна кроме России.

Напомним, ранее третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал резолюцию Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина, которую инициировала украинская делегация.