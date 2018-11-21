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Украина призывает к реформации Совбеза ООН

Комментариев: 3
Фесько напомнил, что Россия ветирует любые документы, касающиеся Крыма и войны на Донбассе.
Украина акцентирует на необходимости пересмотра роли вето в работе Совбеза
Украина акцентирует на необходимости пересмотра роли вето в работе Совбеза
EPA/UPG

Советник постоянного представительства Украины при ООН Эдуард Фесько выступая на Генеральной ассамблее заявил о необходимости реформировать Совет безопасности Организации Объединенных Наций, потому что на данном этапе он не может обеспечивать безопасность и мир  в современных противостояниях. 

Об этом говорится в сюжете ТСН

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Фесько намекал на Россию, которая, по его словам, ветирует любой документ, который касается Крыма и войны на Донбассе. Поэтому украинский представитель призвал к тому, чтобы восточную Европу в Совбезе представляла минимум еще одна страна кроме России.

Напомним, ранее третий комитет Генеральной ассамблеи ООН поддержал резолюцию Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина, которую инициировала украинская делегация.

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Комментариев (3)
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ftb1    21.11.2018, 12:19
Оценка:  0
ftb1
Для реформации Совбеза ООН предлагаю направить Супрун !
nelci    21.11.2018, 11:53
Оценка:  0
nelci
Украина одна из 200 стран членов , если каждая страна станет настаивать на реформировании ООН по своим интересам , то зачем такое ООн кому то нужен?
Sinobi-life    21.11.2018, 12:02
Оценка:  -1
Sinobi-life
В отличии вашей раиси Украина одна из стран учредителей!!!
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