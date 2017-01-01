В киевском торговом центре нашли труп - СМИ

Причина смерти мужчины - многочисленные переломы ребер и грудины с повреждениями внутренних органов.

В киевском ТРЦ Смарт плаза на проспекте Победы найден труп разнорабочего Корреспондент.net

В киевском ТРЦ Смарт плаза на проспекте Победы найден труп разнорабочего.



Об этом сообщает УНН.

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"Позавчера, 19 ноября, около пяти часов вечера в городе Киеве в служебном помещении теплопункта, в подземном паркинге ТРЦ Смарт плаза обнаружен труп разнорабочего 1956 года, в состоянии гнилостных изменений", - говорится в сообщении.

Причина смерти мужчины - многочисленные переломы ребер и грудины с повреждениями внутренних органов.

По данному факту начато досудебное расследование по статье об умышленном убийстве (ч.1 ст. 115 УК Украины).

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Ранее в Киеве в районе Осокорков обнаружили труп мужчины. Он пролежал в воде около трех месяцев. Полиция устанавливает причину его смерти.

Также сообщалось, в квартире николаевской пятиэтажки по проспекту Мира обнаружили два мужских трупа.