Как ВСУ лишали боеспособности: Данные обнародовал Киевский НИИ судэкспертиз

Идет расследование фактов хищения в ВСУ и подрыва обороноспособности государства.

В Украине по состоянию на 1991 год было 6,5 тыс. танков, 7,6 тыс. бронированных машин, 1,4 тыс. самолетов, 350 кораблей и 1272 ядерные боеголовки. На начало 2014 года осталось 1436 танков при потребностях ВСУ в 3200 единицах; 2020 БТР-ов при необходимости иметь 4500 единиц, 158 боевых самолетов при необходимости 460 единиц и 849 боевых ракет при необходимости иметь более тысячи.

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Такие данные сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александр Рувин во время заседания 20 ноября ВСК для расследования возможного хищения в Вооруженных силах и подрыва обороноспособности государства.

Соответствующая презентация обнародована на сайте Верховной Рады.

По информации Киевского НИИ судебных экспертиз, с 2004 года количество танков в Украине уменьшалось, однако оставалась в пределах потребностей ВСУ, но уже в 2005 году стало меньше возможного минимума. При этом их продолжали выводить из состава армии и продавать.

БМП и БТРы покрывали потребности украинских военнослужащих до 2004 года, но затем их стало вдвое меньше, чем необходимо, а с 2012 года - уже меньше половины от нормы.

Зенитных ракетных комплексов было недостаточно уже с 2001 года, а по состоянию на 2013 имеющиеся ЗРК составляли менее четверти необходимого количества.

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Когда Украина стала независимой, в стране было 1380 самолетов. Их было чуть больше 900 до 2004 года, просто на грани нужд ВСУ до 2009 года - 461 единица, однако в 2013 году - в наличии осталось только 158 единиц.

Как сообщалось 8 октября, с нардепа Дмитрия Колесникова снимут неприкосновенность - уничтожал оборонпром.