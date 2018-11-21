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Савченко оставили еще на месяц под арестом

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Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева о продлении ареста внефракционному народному депутату.
Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года
Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года
УНИАН

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Народного депутата Надежды Савченко, которая подозреваются в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, оставили под арестом до 23 декабря.

Соответствующее решение принял Киевский апелляционный суд, оставив в силе решение Шевченковского районного суда Киева.

Как сообщил агентству Интерфакс-Украина адвокат нардепа Александр Шадрин, на заседании 20 ноября суд отказал в удовлетворении апелляции стороны защиты.

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Напомним, Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года. Верховная Рада 22 марта поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

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Теги: суд, арест, Савченко, приговор
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
MNI1957    21.11.2018, 12:52
Оценка:  -1
MNI1957
Наде волю,юлю на смену Нади
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