Савченко оставили еще на месяц под арестом
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Народного депутата Надежды Савченко, которая подозреваются в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, оставили под арестом до 23 декабря.
Соответствующее решение принял Киевский апелляционный суд, оставив в силе решение Шевченковского районного суда Киева.
Как сообщил агентству Интерфакс-Украина адвокат нардепа Александр Шадрин, на заседании 20 ноября суд отказал в удовлетворении апелляции стороны защиты.
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Напомним, Савченко находится под стражей с 23 марта 2018 года. Верховная Рада 22 марта поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.