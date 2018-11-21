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В Украину пытались незаконно ввезти 17 кг золота - СБУ

Комментариев: 1
Мужчина пытался незаконно переправить из одной из стран Ближнего Востока на территорию нашего государства ювелирные изделия.
В Украину пытались незаконно ввезти 17 кг золота - СБУ
© ssu.gov.ua
Фото 1/5
  • Мужчина пытался незаконно переправить ювелирные изделия
  • Мужчина пытался незаконно переправить ювелирные изделия
  • Мужчина пытался незаконно переправить ювелирные изделия
  • Мужчина пытался незаконно переправить ювелирные изделия
  • Мужчина пытался незаконно переправить ювелирные изделия
В Украину пытались незаконно ввезти 17 кг золота - СБУ
Мужчина пытался незаконно переправить ювелирные изделия
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Сотрудники Службы безопасности Украины во Львове выявили партию контрабандной ювелирной продукции из драгоценных металлов, которую пытались ввезти из одной из стран Ближнего Востока в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

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По данным ведомства, оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра пытался незаконно переправить из одной из стран Ближнего Востока на территорию нашего государства ювелирные изделия, в частности, из золота.

“Правоохранители задержали злоумышленника в Международном аэропорту Львов имени Даниила Галицкого при попытке контрабандного ввоза 17 килограммов “товара“. Обнаруженные предметы направлены на экспертизу“, - говорится в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось 20 ноября, шторм под Одессой выбросил на берег 5 млн пачек контрабандных сигарет.

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Теги: СБУ, золото, контрабанда, фото, аэропорт, ювелирные изделия, ювелирные украшения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
realМовчанюк    21.11.2018, 12:40
Оценка:  0
realМовчанюк
Вот тупость! В Украину завезли "золото" - скажите спасибо, так нет! Это плёхо!, это конкуренция местному мафиозному ювелирному бизнесу - ай я яй...!!!
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