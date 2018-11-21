В Украину пытались незаконно ввезти 17 кг золота - СБУ

Мужчина пытался незаконно переправить из одной из стран Ближнего Востока на территорию нашего государства ювелирные изделия.

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Сотрудники Службы безопасности Украины во Львове выявили партию контрабандной ювелирной продукции из драгоценных металлов, которую пытались ввезти из одной из стран Ближнего Востока в Украину.

Об этом сообщила пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

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По данным ведомства, оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра пытался незаконно переправить из одной из стран Ближнего Востока на территорию нашего государства ювелирные изделия, в частности, из золота.

“Правоохранители задержали злоумышленника в Международном аэропорту Львов имени Даниила Галицкого при попытке контрабандного ввоза 17 килограммов “товара“. Обнаруженные предметы направлены на экспертизу“, - говорится в сообщении.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Продолжаются следственные действия.

Как сообщалось 20 ноября, шторм под Одессой выбросил на берег 5 млн пачек контрабандных сигарет.