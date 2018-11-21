Большинство из 4700 преступлений, которые были совершены против активистов Майдана, раскрыты, говорят в ГПУ.

В ГПУ отчитались о расследовании дел Майдана

В ГПУ отчитались о расследовании дел Майдана

В пятую годовщину начала Революции достоинства начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк рассказал о ходе расследований дел Майдана.



Об этом сообщает Левый берег.

Читай также: Порошенко с женой установили лампадки на месте гибели Героев Небесной Сотни “Результаты есть, они сильно ощутимы. Можно сказать, что основная, самая важная часть работы уже проведена“, - сказал он. “Результаты есть, они сильно ощутимы. Можно сказать, что основная, самая важная часть работы уже проведена“, - сказал он.

По словам прокурора, на сегодняшний день большинство из 4700 преступлений, которые были совершены против активистов Майдана, были раскрыты. То есть установлены обстоятельства совершения преступлений, в лучшем случае - установлены и исполнители, и организаторы, и заказчики, и пособники.

Подозрение сообщили 442 лицам. В отношении 279 лиц обвинительные акты направлены в суд.

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В делах, которые расследуются или направлены в суд, под стражей находятся 13 человек. “Их могло бы быть намного больше, но вы видите неоднократные случаи изменения меры пресечения судьями даже лицам, которые подозревались в совершении, например, трех убийств и 33 покушений на убийства. После изменения меры пресечения в апреле 2017 года они сбежали из Украины“, - сказал он.

Виновными признаны 52 человека, к лишению свободы приговорены на сегодняшний день 9 человек.

“Со времени последнего февральского отчета сообщено о подозрении 42 лицам. Из них 5 прокурорам, 7 судьям, 24 правоохранителям и еще 5 “титушкам“. В суд направлены 16 обвинительных актов в отношении 34 лиц. По результатам рассмотрения суды приняли 4 обвинительных приговора в отношении 4 лиц. В отношении трех - в виде лишения свободы“, - сказал Горбатюк.

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Отметим, в годовщину начала Майдана в Киеве пройдет ряд мероприятий с участием руководства страны, поминальный молебен, шествие студентов, откроются выставки, а в Украинском доме состоится концерт Шлях гидности.