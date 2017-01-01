Коннектикут вслед за Северной Каролиной признал Голодомор геноцидом украинцев

Также 25 ноября в штате объявили днем памяти украинского геноцида.

Читай также: Климкин поблагодарил Сенат США за признание Голодомора

Штат Коннектикут сегодня признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Как сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook, соответствующий документ подписал губернатор Коннектикута Дэниел Мэллой.

“Украина признательна США за солидарность в признании Голодомора в Украине 1932-1933 годов как акта геноцида против украинского народа, организованного советским режимом“, - сообщают, в свою очередь, украинские дипломаты.

Читай также: В Венгрии открыли памятник жертвам Голодомора в Украине

Губернатор штата также провозгласил 25 ноября днем памяти украинского геноцида.

В октябре этого года сенат США уже принял двухпартийную резолюцию, в которой Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа.

Напомним, День памяти жертв голодоморов в Украине отмечают каждую четвертую субботу ноября. В этом году это будет 24 ноября.

Ранне Северная Каролина стала 20-м штатом США, который признал Голодомор в Украине геноцидом.