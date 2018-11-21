В МВД прокомментировали провал россиянина на должность Интерполе

Ранее была велика вероятность, что международную уголовную полицию возглавит россиянин, генерал-майор полиции Александр Прокопчук.

В 2016 году российский генерал впервые стал вице-президентом Международной уголовной полиции мвд.рф

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В Министерства внутренних дел заявили о намерении не прерывать дальнейшее сотрудничество с организацией Интерпол.

Об этом заявил пресс-секретарь МВД Украины Артем Шевченко, передает УНН.

На вопрос о том, рассматривает ли Украина теперь возможность приостановления членства в Интерполе, представитель МВД отметил: “Очевидно, что нет“.

“Было заявление (о том, что Украина приостановит членство в Интерполе - ред.) только, если будет избран представитель Российской Федерации. В других всех случаях ответ - нет“, - уточнил Шевченко.

По его словам, новым президентом Интерпола был избран Ким Йонг Яна из Южной Кореи, а не действующий вице-президент, генерал-майор российской полиции Александр Прокопчук. И Украина приложила к этому максимальные усилия.

“Это - настоящая дипломатическая победа“, - сказал пресс-секретарь.

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На вопрос журналиста о том, встретились ли представители руководства МВД с новоизбранным президентом Интерпола, собеседник ответил утвердительно. По его словам, теперь Украина может ожидать еще лучшего сотрудничество с ICPO.

“У нас с Интерполом и так мощное хорошее сотрудничество, очень хорошее, а сейчас будет еще лучше“, - подчеркнул он.

Он отметил, что глава МВД Арсен Аваков также на своей странице в Twitter прокомментировал новое назначение руководства организации.

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“Кандидатура России отклонена. Эта битва выиграна. Спасибо всем!! Слава Украине!“ - написал ранее глава украинского МВД.

Как сообщалось, на пост главы Интерпола 21 ноября избрали представителя Южной Кореи Ким Чен Ян.