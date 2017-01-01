Рада не разрешила крымчанам жениться за сутки

ВР провалила закон об облегчении регистрации брака жителям полуострова.

В парламенте провалили законопроект №8400 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о регистрации брака граждан, проживающих на временно оккупированной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Отметим, законопроект депутаты рассматривали по полной процедуре.

Так, за основу документа проголосовали лишь 192 и 185 нардепов, за направление закона на доработку в комитет поддержали197 депутатов, а за возвращение субъекту законодательной инициативы - 190 парламентариев.

“Нет общей позиции, поэтому проект закона отклонен“, - резюмировал спикер парламента Андрей Парубий.

Этим законопроектом хотели дать возможность гражданам, проживающим на временно оккупированной территории Украины, определенной Верховной радой, зарегистрировать брак в день подачи заявления.

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В пояснительной записке к проекту отмечается, что длительная процедура регистрации заключения брака и существующие сложности в пересечении административной границы с временно оккупированной территорией Украины в АР Крым негативно влияют на количество зарегистрированных браков.

Напомним, в Киеве запустили пилотный проект Брак за сутки. Министр юстиции Павел Петренко во время презентации проекта расписал и поздравил три пары, которые победили во всеукраинском конкурсе.