Во Львове горит областная клиническая больница
Загорелась крыша на площади 200 метров квадратных.
Во Львове горит областная клиническая больница
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Во Львове горит областная клиническая больница
Горит крыша здания
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Во Львове в хирургическом корпусе областной клинической больницы на улице Черниговской,7, в среду, 21 ноября, около 11.30 вспыхнул пожар.
Представитель управления ГСЧС Украины во Львовской области Виталий Туровцев подтвердил информацию о пожаре, передает Львівський портал.
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Горит крыша здания, на месте работает немало пожарных машин и спасателей. С верхних этажей больницы проводится эвакуация людей.
К тушению пожара привлечены 45 человек и 10 единиц техники.
Как сообщалось, в День студента в Херсонской области горело общежитие.