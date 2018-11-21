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Во Львове горит областная клиническая больница

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Загорелась крыша на площади 200 метров квадратных.
Во Львове горит областная клиническая больница
© facebook
Фото 1/6
  • Горит крыша здания
  • Горит крыша здания
  • Горит крыша здания
  • Горит крыша здания
  • Горит крыша здания
  • Горит крыша здания
Во Львове горит областная клиническая больница
Горит крыша здания
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Во Львове в хирургическом корпусе областной клинической больницы на улице Черниговской,7, в среду, 21 ноября, около 11.30 вспыхнул пожар.

Представитель управления ГСЧС Украины во Львовской области Виталий Туровцев подтвердил информацию о пожаре, передает Львівський портал.

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Горит крыша здания, на месте работает немало пожарных машин и спасателей. С верхних этажей больницы проводится эвакуация людей.

К тушению пожара привлечены 45 человек и 10 единиц техники.

Как сообщалось, в День студента в Херсонской области горело общежитие.

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Теги: пожар, больница, Львов
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