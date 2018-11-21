"Евробляхеры" и противники новых тарифов перекрыли дороги в 14 областях

За час число областей, где теперь сложно проехать водителям, увеличилось вдвое.

Протестующие усложнили передвижение на дорогах в 14 регионах страны krapka.club

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По состоянию на 12.00 в Украине протестующими “евробляхерами“ частично перекрыты дороги в 14 областях. Кроме того, в Черкасской области жители Смелы протестуют против новых тарифов на газоснабжение. Как сообщает Укравтодор на своей странице в Facebook, количество областей, где затруднено движение на дорогах из-за протестов, с 11:00 до 12:00 увеличилось более чем вдвое (в 11:00 проблемы были в 7 областях).

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Также Укравтодор приводит конкретные заблокированные участки, которые водителям стоит учесть и найти объездные пути:

в Волынской области - а/д М-19 Доманово - Ковель - Черновцы - Тереблече, км 140 + 300 (с. Княгининок Луцкого района);

в Житомирской области - с 10:30 на а/д М-06 Киев - Чоп, км 126 + 800 (поворот на с. Гадзинка) и М-07 Киев - Ковель - Ягодин, км 144 + 600 (поворот на с. Грозное), путем движения по пешеходным переходам;

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в Киевской области - с 10:30 на а/д М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 76; с 11-00 ч. на М-05 Киев - Одесса, км 79 с периодическим пропуском транспорта;

в Кировоградской области - с 11:00 на а/д Н-14 Александровка - Кропивницкий - Николаев, км 76 (с. Степное);

во Львовской области - а/д М-06 Киев - Чоп, 500 + 900 (с. Старый Милятин Бугского г.-на) и км 585 + 900 (с. Розвадов Николаевского района);

в Одесской области - а/д М-05 Киев - Одесса, км 450 + 500;

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в Полтавской области - с 11:00 на М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 332 + 350, путем движения по пешеходному переходу;

в Ровенской области - с 10:50 а/д М-06 Киев - Чоп, км 322 (возле АЗС «Сокар»); с 11:00 на М-07 Киев - Ковель - Ягодин, км 307;

в Сумской области - с 11:00 на а/д Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка, км 221;

в Тернопольской области - а/д М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, км 154;

в Харьковской области - а/д М-03 Киев - Харьков - Довжанский, км 472 (с. Песочин);

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в Херсонской области - с 11:15 на а д М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск, км 206, и Р-47 Херсон - Новая Каховка - Геническ, км 57;

в Хмельницкой области - с 11:00 на а/д Н-03 Житомир - Черновцы, км 285 + 432 (с. Смотрич, Каменец-Подольского района);

в Черновицкой области - с 10:30 на а/д Н-03 Житомир - Черновцы, км 303 + 450 (с. Атаки Хотинского района);

в Черниговской области - автодорога М-01 Киев - Чернигов - Новые Яриловичи, км 223 (на КПП «Новые Яриловичи);

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в Черкасской области - с 19 ноября продолжается акция протеста жителей Смелы на 197 и 207 километрах а/д Н-01 Киев - Знаменка (выезд из Смелы в направлении Знаменки).

По данным ведомства, на месте происшествия пребывают наряды сотрудников патрульной полиции, которые обеспечивают безопасность дорожного движения и охрану общественного порядка.

Ранее в Укравтодоре сообщили, что им нужно 600 млрд грн на починку дорог государственного значения и еще почти столько же - на дороги местного значения.