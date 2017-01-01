Служители церкви беспрепятственно продают алкоголь несовершеннолетним.

Активисты провели рейд в Свято-Успенском и Иверском монастырях

Суррогат алкоголя нашли в двух монастырях РПЦ МП под Одессой

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Суррогат алкоголя нашли в двух монастырях РПЦ МП под Одессой

В Одессе местные активисты провели рейд в Свято-Успенском и Иверском монастырях Российской православной церкви Московского патриархата, где обнаружили в церковных лавках продающийся без акцизных марок и этикеток Кагор.

Об этом сообщают представители общественной организации Люстрация Одесса в Facebook.

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Попы и монахи РПЦ свободно торгуют в своих лавках алкогольными напитками (по их словам - Кагором) неизвестного происхождения, в том числе беспрепятственно продают их несовершеннолетним, сообщили активисты.

Организация написала заявления в Государственную фискальную службу, областную прокуратуру и к омбудсмену по правам человека с требованием расследовать фаты продажи контрафактного алкоголя в монастырях.

Как сообщалось 20 ноября, известная на росТВ снайперша “ДНР“ с позывным Багира ранее была монахиней в Сербии и занималась продажей наркотиков.