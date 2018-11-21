Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Суррогат алкоголя нашли в двух монастырях РПЦ МП под Одессой - общественники

Комментариев: 6
Служители церкви беспрепятственно продают алкоголь несовершеннолетним.
Суррогат алкоголя нашли в двух монастырях РПЦ МП под Одессой - общественники
© facebook.com/lustrathionodesa
Фото 1/5
  • Активисты провели рейд в Свято-Успенском и Иверском монастырях
  • Активисты провели рейд в Свято-Успенском и Иверском монастырях
  • Активисты провели рейд в Свято-Успенском и Иверском монастырях
  • Активисты провели рейд в Свято-Успенском и Иверском монастырях
  • Активисты провели рейд в Свято-Успенском и Иверском монастырях
Суррогат алкоголя нашли в двух монастырях РПЦ МП под Одессой - общественники
Активисты провели рейд в Свято-Успенском и Иверском монастырях
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Одессе местные активисты провели рейд в Свято-Успенском и Иверском монастырях Русской православной церкви Московского патриархата, где обнаружили в церковных лавках продающийся  без акцизных марок и этикеток Кагор.

Об этом сообщают представители общественной организации Люстрация Одесса в Facebook.

Читай также: В Киеве священники незаконно нанесли разметку для парковки возле монастыря

Попы и монахи РПЦ свободно торгуют в своих лавках алкогольными напитками (по их словам - Кагором) неизвестного происхождения, в том числе беспрепятственно продают их несовершеннолетним, сообщили активисты.

Организация написала заявления в Государственную фискальную службу, областную прокуратуру и к омбудсмену по правам человека с требованием расследовать факты продажи контрафактного алкоголя в монастырях.

Как сообщалось 20 ноября, известная на росТВ снайперша “ДНР“ с позывным Багира ранее была монахиней в Сербии и занималась продажей наркотиков.

Поделись:
Теги: алкоголь, суррогат, монастырь, Одесская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Gidnyk    21.11.2018, 15:13
Оценка:  -2
Gidnyk
Давай БМ, розжигай еще!!!
lav2    21.11.2018, 14:28
Оценка:  -6
lav2
Полный бред!!!Это очернение канонической Церкви!
Sinobi-life    21.11.2018, 14:32
Оценка:  +6
Sinobi-life
Какая церковь, обычные сектанты!!!!
flacon9havi    21.11.2018, 15:00
Оценка:  -3
flacon9havi
Ні, це засіб обілення ванн.
Rikstal    21.11.2018, 14:27
Оценка:  -4
Rikstal
який же це "сурогат"? Дуже пристойне вино Кагор, по якості не гірше за селекційне Коблево. Тільки і того, що без акцизних марок. Сурогат, але з акцизом, продають в усіх супермаркетах.
Sinobi-life    21.11.2018, 14:33
Оценка:  +5
Sinobi-life
Ну у вас на расии всякую бурду за вино принимают!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь