Участники Майдана покупали огнестрел у бандитов: "А у кого еще"

После того, как "Беркут" начал стрелять в активистов на Майдане, те решили ответить на пули пулями.

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Участникам Революции Достоинства приходилось покупать оружие у бандитов, признал начальник штаба 24 сотни Самообороны Майдана Игорь Мазур.

Это было необходимо, чтобы противостоять наступлениям отрядов Беркута, ведь легально короткоствольное оружие в Украине не купить, заявил он в эфире Радио НВ.

“У нас в государстве, к сожалению, на сегодняшний день легализация короткоствольного оружия под очень большой проблемой. Для бандитов это не проблема“, - пояснил Мазур.

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Он также поделился своими воспоминаниями о самых активных столкновениях с “Беркутом“. “Кровь на кровь пошла, когда ее уже нельзя было сдержать. Помните события января, когда убили Михаила Жизневского? Он в этот день охранял церковь, работал в охране одной из церквей, - рассказывает Мазур. - Пришел после своей вечерней смены, увидел те события, которые были, со своими ребятами, друзьями пошли в атаку на ряды Беркута“.

Те, в свою очередь, вместо дубинок встретили активистов пулями. “В этот момент уже можно было сказать, что и мы имеем полное моральное право отвечать пулями“, - считает участник Революции Достоинства.

Напомним, сегодня в Украине отмечают пятую годовщину Революции Достоинства и проводят памятные мероприятия в связи с этой датой.