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Участники Майдана покупали огнестрел у бандитов: "А у кого еще"

Комментариев: 3
После того, как "Беркут" начал стрелять в активистов на Майдане, те решили ответить на пули пулями.
Участникам Революции Достоинства пришлось покупать оружие нелегально
Участникам Революции Достоинства пришлось покупать оружие нелегально
inforesist.org

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Участникам Революции Достоинства приходилось покупать оружие у бандитов, признал начальник штаба 24 сотни Самообороны Майдана Игорь Мазур.

Это было необходимо, чтобы противостоять наступлениям отрядов Беркута, ведь легально короткоствольное оружие в Украине не купить, заявил он в эфире Радио НВ.

“У нас в государстве, к сожалению, на сегодняшний день легализация короткоствольного оружия под очень большой проблемой. Для бандитов это не проблема“, - пояснил Мазур.

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Он также поделился своими воспоминаниями о самых активных столкновениях с “Беркутом“. “Кровь на кровь пошла, когда ее уже нельзя было сдержать. Помните события января, когда убили Михаила Жизневского? Он в этот день охранял церковь, работал в охране одной из церквей, - рассказывает Мазур. - Пришел после своей вечерней смены, увидел те события, которые были, со своими ребятами, друзьями пошли в атаку на ряды Беркута“.

Те, в свою очередь, вместо дубинок встретили активистов пулями. “В этот момент уже можно было сказать, что и мы имеем полное моральное право отвечать пулями“, - считает участник Революции Достоинства.

Напомним, сегодня в Украине отмечают пятую годовщину Революции Достоинства и проводят памятные мероприятия в связи с этой датой.

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Теги: Майдан, огнестрельное оружие, Революция Достоинства, День Достоинства и Свободы, Правый Сектор
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Источник: nvua.net

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Комментариев (3)
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Негорро    21.11.2018, 15:07
Оценка:  +2
Негорро
Оружие не покупали у бандитов.Это чёс для лохов.Его завозили вожаки Майдана и раздавали самым верным своим слугам.Об этом и говорил картавый зек Луценко со сцены Майдана.Где брали оружие?Из разгромленных и разграбленных участков милиции на Западной Украине.
Letohradek    21.11.2018, 15:44
Оценка:  -2
Letohradek
Лох, по чем твой чёс?
doc1    21.11.2018, 14:50
Оценка:  +5
doc1
У бигмира покупали стволы! Я это подтверждаю Есть фото-видеофиксация!
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