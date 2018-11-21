Декоммунизировать нельзя реставрировать: Что происходит с памятником Артему

Вице-премьер-министр Кириленко отметил, что реставрация памятника проходит вопреки закону о декоммунизации.

Памятник не попал под действие закона о декоммунизации скриншот

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Украинскому институту национальной памяти определить обстоятельства реставрации памятника Артему в городе Святогорске Донецкой области.

Читай также: Декоммунизация Донбасса и Крыма должна быть быстрой и решительной - Вятрович

Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

Вице-премьер-министр Кириленко обратил внимание, что реставрация памятника проходит вопреки закону о декоммунизации

“По моему предложению премьер-министр поручил Украинскому институту национальной памяти выяснить все обстоятельства реставрации памятника большевистскому террористу и сепаратисту Артему (Сергееву), которая осуществляется возле Святогорска Донецкой области вопреки закону о декоммунизации“, - написал Кириленко.

Ранее сообщалось, что в городе Святогорске Донецкой области реставрируют памятник советскому революционеру Артему, созданный в 1927 и высота которого составляет 22 метра.

Читай также: В Днепре С14 решили декоммунизировать отель

Председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць написал на своей станице в Facebook, что на восстановление памятника из областного бюджета выделено 388 тыс. грн.

“За выполнение работ взялись львовская и киевская фирмы. Но полностью завершить проект в этом году реставраторы не успеют, поэтому второй этап начнется весной с наступлением тепла“, - написал чиновник.

По его словам, памятник Артему последний раз реставрировали 1983 году, а в 2014-м он пострадал от попадания молнии.

Читай также: В Луганской области место Ленина установили памятник Чиполлино

Из-за статуса национального значения памятник Артему не попал под действие закона о декоммунизации.

Напомним, в Садгоре, что на окраине Черновцов, демонтировали памятник советскому писателю Максиму Горькому, который поддерживал большевиков.