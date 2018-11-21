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Декоммунизировать нельзя реставрировать: Что происходит с памятником Артему

Комментариев: 2
Вице-премьер-министр Кириленко отметил, что реставрация памятника проходит вопреки закону о декоммунизации.
Памятник не попал под действие закона о декоммунизации
Памятник не попал под действие закона о декоммунизации
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Украинскому институту национальной памяти определить обстоятельства реставрации памятника Артему в городе Святогорске Донецкой области.

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Об этом на своей странице в Facebook написал вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

Вице-премьер-министр Кириленко обратил внимание, что реставрация памятника проходит вопреки закону о декоммунизации

“По моему предложению премьер-министр поручил Украинскому институту национальной памяти выяснить все обстоятельства реставрации памятника большевистскому террористу и сепаратисту Артему (Сергееву), которая осуществляется возле Святогорска Донецкой области вопреки закону о декоммунизации“, - написал Кириленко.

Ранее сообщалось, что в городе Святогорске Донецкой области реставрируют памятник советскому революционеру Артему, созданный в 1927 и высота которого составляет 22 метра.

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Председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць написал на своей станице в Facebook, что на восстановление памятника из областного бюджета выделено 388 тыс. грн.

“За выполнение работ взялись львовская и киевская фирмы. Но полностью завершить проект в этом году реставраторы не успеют, поэтому второй этап начнется весной с наступлением тепла“, - написал чиновник.

По его словам, памятник Артему последний раз реставрировали 1983 году, а в 2014-м он пострадал от попадания молнии.

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Из-за статуса национального значения памятник Артему не попал под действие закона о декоммунизации.

Напомним, в Садгоре, что на окраине Черновцов, демонтировали памятник советскому писателю Максиму Горькому, который поддерживал большевиков.

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Теги: Артем, памятник, декоммунизация, Гройсман, Кириленкоунизация
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Комментариев (3)
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Letohradek    21.11.2018, 15:55
Оценка:  0
Letohradek
Снести на хрен это сооружение - и забыть!
flacon9havi    21.11.2018, 15:17
Оценка:  +1
flacon9havi
Може це реконструкція у стилі "пофарбувати та викинути"?
doc1    21.11.2018, 15:36
Оценка:  0
doc1
такое лучше обмазать овном и выкинуть!
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