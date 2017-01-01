Молоко украинской компании выступило площадкой для социальной инициативы "Говори против насилия"

Впервые украинский производитель присоединился и реализует социальный проект, который доносит месседжи против насилия буквально за семейный стол. В октябре на полках украинских магазинов появилось молоко, одетое в специальные этикетки. На последних размещены подсказки для родителей, как можно перефразировать свое послание, уберегая детскую психику от травмирования. Все надписи разработаны психологом проекта “Говори против насилия“.

До конца года МК “Галичина“ планирует выпустить более 1 000 000 бутылок такого молока. Продукция с акционными этикетками будет доступна к продаже до конца 2018 года.

“Как национальный производитель, ми видим необходимость и важность в поддержке социальных акций, которые проходят в нашей стране. Акция “Говори против насилия“ поднимает довольно болезненную, но важную тему. Это не только насилие в его классическом представлении, но и постоянное, каждодневное вмешательство. Молоко – это очень семейный продукт, большинство его потребителей имеют детей в семье. И когда наша продукция может стать не только источником пользы и вкуса, а к тому же, выступить в качестве площадки для донесения таких важных ценностей – мы этому очень рады! Если хотя бы в одной украинской семье отношения улучшатся благодаря советам, которые люди прочитают на этикетках, мы будем считать нашу миссию выполненной на 100%!“ - комментирует Оксана Андрушкив, маркетинг-директор МК “Галичина“.