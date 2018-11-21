Гройсман хочет обязать детей носить светоотражатели в вечернее время

Ношение детьми светоотражающих средств вечером является обязательным в некоторых странах Евросоюза.

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В ходе заседания Кабинета министров 21 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Министерству инфраструктуры изучить возможность обеспечения детей светоотражающими средствами, чтобы по вечерам они могли ходить по дорогам и не подвергать себя опасности.

Об этом сообщает Интерфакс.

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По словам премьера, Министерство инфраструктуры должно разработать план, “каким образом можно обеспечить детей такими специальными средствами светоотражающими, чтобы их было заметно в вечернее время“.

Также Гройсман отметил, что ношение светоотражающих средств вечером должно быть обязательным - как в некоторых странах Евросоюза. Он предположил, что можно разработать специальные наборы для украинских учеников и раздавать их в школе.

Чтобы усилить безопасность на украинских дорогах, Гройсман также предложил обновить перекрестки и сделать новые островки безопасности.

Как сообщалось в июле, в МВД назвали главные причины ДТП и статистику смертности.