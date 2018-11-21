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Гройсман хочет обязать детей носить светоотражатели в вечернее время

Комментариев: 4
Ношение детьми светоотражающих средств вечером является обязательным в некоторых странах Евросоюза.
Даже небольшие светоотражатели могут существенно обезопасить детей
Даже небольшие светоотражатели могут существенно обезопасить детей
gazetaingush.ru

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В ходе заседания Кабинета министров 21 ноября премьер-министр Украины Владимир Гройсман  поручил Министерству инфраструктуры изучить возможность обеспечения детей светоотражающими средствами, чтобы по вечерам они могли ходить по дорогам и не подвергать себя опасности.

Об этом сообщает Интерфакс.

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По словам премьера, Министерство инфраструктуры должно разработать план, “каким образом можно обеспечить детей такими специальными средствами светоотражающими, чтобы их было заметно в вечернее время“.

Также Гройсман отметил, что ношение светоотражающих средств вечером должно быть обязательным - как в некоторых странах Евросоюза. Он предположил, что можно разработать специальные наборы для украинских учеников и раздавать их в школе.

Чтобы усилить безопасность на украинских дорогах, Гройсман также предложил обновить перекрестки и сделать новые островки безопасности.

Как сообщалось в июле, в МВД назвали главные причины ДТП и статистику смертности.

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Теги: ДТП, дети, светоотражатели, безопасность
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Комментариев (4)
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Ruspidor    21.11.2018, 19:02
Оценка:  0
Ruspidor
А почему только детей? Остальных давить можно? В Европе ходьбу без отражателей сразу 20 евро штраф!
MNI1957    21.11.2018, 18:33
Оценка:  0
MNI1957
себе на лоб
Gagarinn    21.11.2018, 17:21
Оценка:  +2
Gagarinn
Норм инициатива, спасет не одну жизнь.
GALE    21.11.2018, 18:01
Оценка:  -1
GALE
Согласен, но... Бабло выделят, объявят тендер, победит самый *честный, половину украдут, в итоге - очередной позорный скандал.
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